ПСБ: Перед началом нового года на рынке ОФЗ формируются предпосылки для продолжения роста доходности

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ​



В среду рынок ОФЗ находился под давлением продаж на глобальном рынке облигаций. Доходность длинных ОФЗ выросла на 1 б.п., коротких на 4 б.п. Локальные 10-летние гособлигации Мексики, Бразилии, ЮАР, Индонезии, Колумбии вчера выросли в доходности на 2-7 б.п. Доходность UST-10 выросла до 1,55% (+7 б.п.). Инвесторы ослабили опасения негативного влияния Covid-19 на экономику и предпочли покупку акций, индекс S&P 500 вновь обновил исторический максимум. Высокие цены на нефть (баррель Brent вчера торговался в диапазоне 78,4 – 79,9 долл.) и отсутствие аукционов Минфина РФ в среду обеспечили лучшую динамику ОФЗ по сравнению с бенчмарками.



Вышедшие вчера предварительные данные по инфляции в РФ за декабрь на уровне 8,4% подтверждают наши ожидания повышения ключевой ставки ЦБР в первом квартале 2022 г. до уровня 9,0 – 9,5%. Текущая доходность ОФЗ в диапазоне 8,2 – 8,5% годовых, на наш взгляд, еще не учитывает риск дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Ожидаем репрайсинга рынка по мере приближения февральского заседания ЦБР и роста доходности гособлигаций.



Из важным новостей отметим озвученные вчера Минфином РФ планы по размещению нового госдолга в первом квартале следующего года на 700 млрд руб. Это существенно превосходит объем продаж ОФЗ в четвертом квартале 2021 г., который составил 247 млрд руб. Для выполнения плана заимствований Минфину скорее всего придется регулярно давать предоставлять премию на аукционах, что будет способствовать росту доходности ОФЗ на вторичном рынке.



Таким образом, для рублевых облигация с фиксированным купоном перед началом нового года складывается не самый благоприятный фон.

ПАО «Промсвязьбанк»​