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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 декабря: 4 253,6602 руб/1 г золота и 53,6700/1 г серебра

ЦБ РФ с 30 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 253,6602 руб.
  • 1 грамм серебра - 53,6700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 299,2800 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 653,0098 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,3202 р. (0,79%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1100 р. (0,21%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,8601 р. (0,21%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 187,0398 р. (4,19%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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