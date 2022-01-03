«Фридом Финанс»: «Омикрон» остается главным ньюсмейкером

Аналитики «Фридом Финанс»:

29 декабря торги на американских фондовых площадках завершились нейтрально. S&P 500 поднялся на 0,14% до 4793 пунктов, Nasdaq скорректировался на 0,10%, Dow Jones прибавил 0,25%. Лучшую динамику показали сектора недвижимости (+0,64%) и здравоохранения (+0,60%) Хуже рынка выглядели энергетики (-0,63%) и телекомы (-0,31%).

· Victoria’s Secret (VSCO: +12.2%) объявила о программе ускоренного выкупа акций на сумму $250 млн. Компания сообщила о росте продаж в преддверии праздников

· Biogen (BIIB: +9,5%) ведет переговоры о поглощении конгломератом Samsung. Предварительно сделка оценивается в $42 млрд.

· Rivian (RIVN: -3,4%) откладывает выпуск электрического пикапа и спортивного внедорожника с аккумулятором максимальной емкости до 2023 года.

Главным ньюсмейкером продолжает оставаться штамм коронавируса «омикрон». В последние недели в США и странах Европы средние показатели новых случаев инфицирования достигли рекордных значений. Однако международные исследования подтверждают, что заболевание, вызываемое вариантом «омикрон», протекает в более легкой форме и приводит к меньшему числу госпитализаций. Поскольку на фоне резкого роста заражений нагрузка на системы ПЦР-тестирования повышается, а предприятия испытывают нехватку персонала из-за вынужденных карантинов, регулятор CDC сократил рекомендованное время изоляции для ПЦР-положительных пациентов, у которых при этом отсутствуют симптомы, с десяти до пяти дней с последующим пятидневным ношением маски. В особенности в снижении сроков изоляции были заинтересованы авиакомпании, поскольку рейсы отменяют уже четыре дня подряд ввиду неукомплектованности экипажей из-за 10-дневных карантинов.

Несмотря на неоднозначную эпидемическую ситуацию, участники рынка надеются, что в новом году проблемы с логистикой и нехваткой рабочей силы будут урегулированы, что обеспечит более устойчивый рост мировой экономики. Так, опубликованные вчера макроданные за ноябрь отразили сокращение экспорта товаров из США на 2,1% м/м и рост импорта на 4,7%. Как следствие, дефицит внешней торговли товарами США в ноябре увеличился на 17,5%, до рекордных $97,8 млрд. Незавершенные продажи домов в США на вторичном рынке в том же месяце сократились на 2,2% м/м после скачка на 7,5% в октябре, что указывает на повышение спроса на недвижимость в связи с усилением ожиданий по поводу роста процентных ставок в 2022 году. Поддержку компаниям сектора оказало ускорение инфляции, поскольку оно способствовало увеличению объемов M&A-сделок, а также подстегнуло рост стоимости объектов недвижимости как инструментов хеджирования инфляционных рисков. Однако дальнейшее усиление инфляции вызовет поднятие базовой ставки ФРС, что обусловит повышение кредитных ставок и может охладить спрос на рынке.

· Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги 29 декабря разнонаправленно. Японский Nikkei снизился на 2,79%, китайский CSI 300 прибавил 0,79%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,11%. EuroStoxx 50 с открытия торгов поднялся на 0,15%.

· Фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $79,04 за баррель на фоне сообщений о снижении запасов нефти США. Цена на золото составляет $1801 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4760–4810 пунктов.

Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице. Консенсус предполагает незначительное повышение до 208 тыс. после 205 тыс. на прошлой неделе.

Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 69 пунктов на фоне активности инвесторов в праздничные дни.

После очередного обновления исторического максимума S&P 500 несколько скорректировался. Движение индикатора RSI указывает на замедление «бычьего» тренда. Однако MACD по-прежнему указывает на сохранение активности покупателей. Ближайшее сопротивление находится у отметки 4850 пунктов, уровень поддержки – в районе 4600 пунктов.