«Фридом Финанс»: 2021 год инвесторы провожают спокойно

Аналитики «Фридом Финанс»:

30 декабря торги на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. S&P 500 опустился на 0,30%, до 4779 пунктов, Nasdaq потерял 0,16%, Dow Jones скорректировался на 0,25%. Лучшую динамику показали сектора недвижимости (+0,36%) и коммунальных услуг (+0,34%). Хуже рынка выглядели ИТ-компании (-0,68%) и эмитенты энергетической отрасли (-0,68%).

· R.R. Donnelley & Sons Co. (RRD: +5,5%) получила более выгодное предложение на покупку от третьей стороны всего через несколько дней после предварительного согласования сделки с Chatham Asset Management LLC.

· Представители Samsung заявили, что слухи о поглощении Biogen (BIIB: -7,1%) их компанией безосновательны.

· Micron (MU: -2,4%) сообщила о задержках в поставках чипов DRAM в связи с введением жестких карантинных ограничений в китайском Сиане из-за вспышки заболеваемости COVID-19.

Новостной фон по-прежнему слабо насыщен, хотя данные, связанные со штаммом «омикрон», продолжают оставаться в центре внимания. Несмотря на вчерашнее снижение, основные бенчмарки США стремятся к завершить последнюю торговую неделю года в зеленой зоне, при этом результаты компаний из индекса S&P 500 за текущий квартал являются самыми высокими за год. «Бычьи» настроения были подкреплены сравнительно благоприятными результатами проведенных исследований, согласно которым штамм «омикрон», несмотря на высокую заразность, вызывает заболевание, протекающее в достаточно легкой форме. Сезонность, хорошие прогнозы по маржинальности на 2022 год и пока еще благоприятные условия денежно-кредитной политики поддерживали котировки, хотя опасения по поводу сохраняющегося инфляционного давления и завышенных оценок стоимости компаний по-прежнему достаточно сильны.

Количество недельных заявок на пособие по безработице остается на минимальных уровнях. Так, показатель за неделю, завершившуюся 25 декабря, снизился до 198 тыс., что оказалось ниже ожидаемых 202,5 тыс. Чикагский PMI за декабрь вырос до 63,1 пункта, превысив консенсус-прогноз на уровне 62 и восстановившись от ноябрьского значения 61,8 пункта, которое было самым низким с февраля.

· Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги 31 декабря на позитивной ноте. Китайский CSI 300 прибавил 0,38%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,31%. Торги на Токийской фондовой бирже 31 декабря не проводились.

· Фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $79,32 за баррель. Цена на золото растет до $1812 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4760–4810 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 69 пунктов ввиду слабо насыщенного новостного фона.

После очередного обновления исторического максимума восходящее движение S&P 500 приостановилось. Индикатор RSI отражает замедление «бычьего» тренда. Однако MACD пока еще указывает на сохранение активности покупателей. Ближайшее сопротивление находится у отметки 4850 пунктов, уровень поддержки — в районе 4600 пунктов.