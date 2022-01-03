Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 января: 4 297,6201 руб/1 г золота и 54,5400/1 г серебра ЦБ РФ с 31 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 297,6201 руб.

1 грамм серебра - 54,5400 руб.

1 грамм платины - 2 309,7400 руб.

1 грамм палладия - 4 724,5698 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 43,9598 р. (1,03%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8700 р. (1,62%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,4600 р. (0,45%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 71,5602 р. (1,54%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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