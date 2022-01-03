«Фридом Финанс»: Новогодние праздники проходят под знаком «омикрон»

Аналитики «Фридом Финанс»:

31 декабря торги на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. S&P 500 опустился на 0,26%, до 4766 пунктов, Nasdaq потерял 0,66%, Dow Jones скорректировался на 0,16%. Шесть из 11 секторов S&P 500 закрылись с повышением, пять — с понижением. Лучший результат показали компании потребительских товаров (+0,7%), худший — телекомы (-1,2%).

• Руководители AT&T (T: -0,73%) и Verizon Communications(VZ: -0,56%) отклонили запрос властей США отложить запланированный на 5 января запуск новой беспроводной услуги 5G из-за опасений негативного влияния на оборудование в самолетах, но предложили временно принять дополнительные меры безопасности.

• Ожидается, что приобретение Xilinx (XLNX: -0,9%) завершится в первом-втором квартале 2022-го: AMD(АМD: -0,86%) не успела получить разрешение в 2021 году.

• Согласно пресс-релизу, опубликованному 2 января, вчетвертом квартале Tesla сумела поставить более 308 тыс. автомобилей, превысив консенсус аналитиков от Factset на 16%.

Новостной фон по-прежнему слабо насыщен. При этом данные, связанные со штаммом «омикрон», продолжают оставаться в центре внимания. Хотя, ввиду рождественских сбоев в работе авиалиний, регулятор CDC сократил рекомендованное время изоляции для бессимптомных ПЦР-положительных пациентов с десяти до пяти дней, однако этого оказалось недостаточно для нормализации графика вылетов: в настоящее время задержки и переносы авиарейсов продолжаются. Так, согласно данным сайта отслеживания полетов FlightAware.com, 2 января в США было отменено более 2400 международных и внутренних рейсов. Всего в мире было задержано более 11 200 рейсов.Наибольшее количество отмен пришлось на вылеты авиакомпаний SkyWest (SKYW) и SouthWest (LUV) с 510 и 419 рейсами соответственно.

Ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи подтвердил, что опасность резкого увеличения госпитализаций из-за большого количества случаев заражений сохраняется, хотя предварительныеисследования подтверждают, что новый штамм менее опасен для человека. В связи с резким ростом количества инфицированных некоторые компании корректируют режим работы: представители Goldman Sachs Group Inc. попросили своих сотрудников перейти на удаленный режим до 18 января.

• Гонконгский Hang Seng на сегодняшних торгах снизился на 0,53%. Японская, шанхайская и австралийская биржи закрыты в связи с праздниками. Euro Stoxx 50 с начала торгов прибавил 0,70%.

• Фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $78,38за баррель. Цена на золото растет до $1823,35 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4711–4821 пункта.

Сегодня запланирована публикация индекса менеджеров по снабжению за декабрь 2021-го. Согласно консенсусу, показатель составит 60,0 пункта по сравнению с 57,8месяцем ранее. Кроме того, сегодня выйдут данные постоимости выполненных строительных работ за ноябрь 2021-го: согласно общерыночным прогнозам, она увеличилась по сравнению с прошлым периодом на 0,6% (предыдущее значение: +0,2%).

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 68 пунктов.

После очередного обновления исторического максимума восходящее движение S&P 500 приостановилось. Индикатор RSI отражает замедление «бычьего» тренда. Однако MACD пока еще указывает на сохранение активности покупателей. Ближайшее сопротивление находится у отметки 4850 пунктов, уровень поддержки — в районе 4600 пунктов.

6 января результаты за первый квартал 2022 фискального года опубликует аптечная сеть Walgreens Boots Alliance (WBA). Рынок ожидает, что non-GAAP EPS достигнет $1,35 (+10,7%), а продажи составят $32,67 млрд (-10%). По прогнозам, выручка в международном фармацевтическом сегменте сохранится на уровне прошлого квартала, при этом фармацевтический сегмент США продемонстрирует небольшое снижение в связи с сокращением розничных продаж из-за всплеска заболеваемости COVID-19, который отмечался осенью в США. Драйверами роста могут выступить вакцинация и тестирование на COVID-19, осуществляемые в аптеках Walgreens. Особое внимание инвесторы уделят статистике онлайн-продаж в США с доставкой в тот же день и развитию направления омниканальных продаж. В международном сегменте наибольший интерес участников рынка вызовут темпыроста онлайн-ретейлера Boots.com и экспансия на рынок товаров для красоты в Великобритании.

Ожидается, что на предстоящей неделе за третий квартал 2021 года также отчитается алкогольная компания Constellation Brands (STZ). Согласно консенсусу, EPS эмитента составит $2,82 на акцию, что на 9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года ($3,09). По общерыночным прогнозам, выручка STZ вырастет более чем на 6%, до $2,28 млрд. Впрочем, назвать перспективы компании однозначно благоприятными мы не можем. В особенности это касается направлений производства и продажи вин и крепких спиртных напитков. Ранее компания уже продала низкомаржинальные бренды, поскольку намерена сделать ставку на более активно растущий и высокомаржинальный сегмент. Однако оставшимся в портфеле STZ брендам (Meiomi, Kim Crawford, водка Svedka и крафтовый виски High West) предстоит выдержать жесткую конкуренцию.