«Фридом Финанс»: Равновесие сохраняется

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 4 января на американских фондовых площадках завершились разнонаправленно. S&P 500 опустился насимволические 0,06%, до 4793,54 пункта, Nasdaq упал на1,33%, Dow Jones вырос на 0,59%. Лучше рынка выгляделиэнергетический (+3,46%), финансовый (+2,6%), промышленный (+2,0%) сектора, а также производителисырья и материалов (+1,3%).

• Ford Motor (F: +11,7%) планирует почти вдвое (до 150 тыс. единиц в год) увеличить производство электромобилей F-150 Lightning, чтобы удовлетворить растущий спрос на эту продукцию.

• Менеджмент WEX Inc. (WEX: +4,2%) повысил прогноз на четвертый квартал и 2021 финансовый год.

• Avrobio (AVRO: -36,6%) объявила о решении прекратить набор пациентов для испытания препаратов для леченияболезни Фабри и сфокусироваться на других клинических исследованиях.

Ралли в энергетическом секторе продолжается благодаря действующим мерам по ограничению нефтедобычи.Накануне участники соглашения ОПЕК+ сохранили ее параметры, и в феврале производство жидких углеводородов будет увеличено на 400 тыс. баррелей в сутки. Это решение было ожидаемым на фоне планов США по наращиванию предложения и в отсутствие значимых противоэпидемических ограничений.

В центре внимания остаются финансовый сектор и денежно-кредитная политика США. Сегодня будут опубликованы протоколы декабрьского заседания Комитетапо открытым рынкам (FOMC). В октябре большинство опрошенных экспертов ожидали, что ФРС начнет сокращать баланс не раньше 2024 года. В то же время член советауправляющих ЦБ Кристофер Уоллер счел целесообразным начать делать это уже летом 2022-го, чтобы замедлитьинфляцию. В конце 2021 года баланс Федрезерваувеличился с допандемийных $4,4 трлн почти до $9 трлн, что эквивалентно примерно 40% ВВП, тогда как после финансового кризиса 2007-2009 года эта доля составляла лишь 15%.

• Торги на биржах Юго-Восточной Азии в основном завершились в минусе. Китайский CSI 300 потерял 1,01%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,64%, лишь японский Nikkei 225 вырос на 0,10%. EuroStoxx 50 с открытия сессии прибавляет скромные 0,05%.

• Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $79,81 за баррель. Золото снижается до $1817,25 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4750–4847 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные ADP за декабрь о числе новых рабочих мест вне сельского хозяйства (консенсус: 400 тыс. против 534 тыс. месяцем ранее).

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 69 пунктов.

Последние шесть торговых сессий S&P 500 консолидировался в узком диапазоне. Краткосрочные перспективы индекса остаются позитивными. Индикатор RSI держится выше нейтрального уровня. Значимая поддержка для S&P 500 расположена на отметке 4750 пунктов.