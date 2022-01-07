«Фридом Финанс»: Динамику торгов определяет внешний фон

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 12:00 мск индекс Мосбиржи падает на 2,25%, РТС — на 3,85%, индекс голубых фишек опустился на 2,42%.

Курс рубля к основным валютам значительно просел, Brent тестировала отметку $81 за баррель, газ в Европе снова подорожал. Гособлигации Казахстана упали в цене, уран подорожал на 8%. В лидерах снижения на отечественном рынке были Газпром и Сбербанк.

Негативный фон для рынка акций создают заявления ФРС, из которых следует, что с вероятностью 80% ключевая ставка будет поднята уже в марте, а за весь 2022 год планируется три ее повышения. Также регулятор подтвердил, что сворачивание QE активизируется в январе и программа будет завершена к марту. После первого повышения ставки ФРС начнет сокращать баланс. На этом фоне доллар начал укрепляться практически ко всем мировым валютам, а золото стало дешеветь.

Лучше рынка сегодня выглядят вчерашние аутсайдеры Газпром (+0,84%) и Сбербанк (+0,56%), в которых наблюдается технический отскок. Впрочем, для Сбера тренд остается негативным. В то же время акции Газпрома поддерживает возобновившийся рост цен на газ в Европе (сегодня они превысили $1100 за тыс. куб. м) и нефтяное ралли (Brent торгуется по $80,55).

В лидерах роста на фоне повышения цен на металлы Северсталь (+1,66%), также прибавляют в цене бумаги Норникеля (+0,56%). В аутсайдерах из-за коррекции в золоте с $1829 до $1795 после заявлений ФРС оказался Полюс (-0,98%). Также вниз идут котировки Роснефти (-0,88%).

Рубль на открытии торгов укрепился к доллару на 0,15%, до 76,67, а к евро — на 0,21%, до 86,71, однако его котировки остаются под давлением внешнеполитических факторов. Полагаем, что ситуация в Казахстане в ближайшее время стабилизируется и существенных изменений в торговых отношениях между нашими странами не произойдет.

Прогнозируем снижение индекса Мосбиржи до 3690 пунктов к концу текущей сессии. Долларовый РТС может просесть до 1515 пунктов, а далее способен откатиться в диапазон 1505–1480.

Brent продолжит рост к $81–83 за баррель. Пара USD/RUB до конца текущих торгов останется в диапазоне 75,60–77,30, в случае пробоя вверх отметки 77,30 котировки могут подняться в коридор 78–79. Ориентир по EUR/RUB на сегодня — 86–87,40, в дальнейшем пара может достичь уровня 88,70.