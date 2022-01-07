«Фридом Финанс»: ФРС стимулирует распродажи

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 5 января основные американские фондовые индексызавершили в красной зоне. S&P 500 опустился на 1,94%, до4700 пунктов, Dow Jones потерял 1,07%, Nasdaq упал на3,34%. Все входящие в S&P 500 сектора закрылись вминусе. Лидерами падения стали индустрия недвижимости(-3,22%) и технологические компании (-3,13%). Лучше рынка выглядели представители отрасли нециклических потребительских товаров (-0,03%).

• Senseonics Holdings (SENS: +5,2%) ожидает в ближайшие недели получения одобрения FDA для своей системы мониторинга уровня глюкозы Eversense.

• WarnerMedia и ViacomCBS Inc (VIAC: -1,0%) изучают возможность продажи значительной доли в CW Network.

• SMART Global Holdings (SGH: -15,4%) анонсировала сплит акций в пропорции 2 к 1.

Как следует из опубликованных накануне протоколов декабрьского заседания ФРС, регулятор настроен на повышение ставки уже в марте. Члены Комитета по открытым рынкам (FOMC) считают, что инфляция замедлится по мере разрешения проблем с цепочкамипоставок. Отмечается нецелесообразность сохранениятекущих темпов выкупа активов с учетом улучшения ситуации на рынке труда. Федрезерв подтвердил планы с января начать сокращение объема покупки гособлигаций США до $40 млрд, а ипотечных бондов — до $20 млрд. Таким образом, программа выкупа будет завершена в марте.Точечный график прогнозов свидетельствует о том, что 10 из 18 членов FOMC выступают за три повышения ставки в этом году.

Доходность двухлетних и десятилетних казначейских облигаций после публикации «минуток» ФРС увеличилась на 9 б.п., до 0,83%, и на 3 б.п., до 1,71%, соответственно. Активный рост доходности госбондов продолжит давить на рынок акций в предстоящую торговую сессию.

• Большинство площадок Юго-Восточной Азии завершили торги 6 января в красной зоне. Китайский CSI 300 снизился на 1,02%, японский Nikkei 225 упална 2,88% и лишь гонконгский Hang Seng вырос на0,63%. EuroStoxx 50 с открытия сессии падает на1,20%.

• Фьючерс на Brent котируется по $80,8 за баррель. Золото торгуется по $1824,6 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4670–4720 пунктов.

Сегодня будут опубликованы еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице (консенсус: 197 тыс. после 198 тыс. неделей ранее).

Индекс настроений от Freedom Finance упал с 69 до 67 пунктов.

S&P 500 сменил направление движения, устремившись к нижней границе восходящего канала. Ближайшеесопротивление для индекса по-прежнему находится вблизи50-дневной скользящей средней. RSI движется к отметке 50 пунктов, что вместе с неоднозначностью индикатора MACDсигнализирует о высокой вероятности боковика.

Результаты за первый квартал 2022 фискального года в этот четверг опубликует аптечная сеть Walgreens Boots Alliance(WBA). Прогноз предполагает рост non-GAAP EPS на 10,7%, до $1,35, при сокращении продаж на 10%, до $32,67 млрд. Выручка в международном фармацевтическом сегменте, как ожидается, сохранится на уровне прошлого квартала, а в США немного уменьшится в связи с сокращением розничных продаж из-за осеннего всплеска заболеваемости COVID-19. Позитивными драйверами для финансовых показателей эмитента остаются вакцинация отCOVID-19 и тестирование на это заболевание, которые проводятся в аптеках Walgreens. Особое внимание инвесторы уделят данным об объемах реализации товаров онлайн в США с доставкой в день заказа, а также развитию омниканального направления продаж. В международном сегменте наибольший интерес представляют собой темпы роста показателей онлайн-ретейлера Boots.com и экспансия в секторе косметических товаров в Великобритании.