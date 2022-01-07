«Фридом Финанс»: Нефтяные котировки отыграли падение

Аналитики «Фридом Финанс»:

В ходе сессии 6 января к 17:00 мск индекс Московской биржи падал на 1,71%,РТС терял 2,75%, индекс голубых фишек опускался на 1,61%.

В лидерах роста были Газпром (+2,46%), ЛУКОЙЛ (+2,51%) и Аэрофлот (+2,72%). В аутсайдерах — ЛСР (-2,16%) и Полюс (-1,64%).

Нефтяные компании почти полностью отыграли вчерашнее падение на фоне роста цен на углеводородное сырье. Аэрофлот отменил продажу билетов в Казахстан на две недели, но инвесторы выкупают его вчерашнее падение в расчете на стабилизацию ситуации в этой стране. Акции Полюса падают вслед за мировыми ценами на золото после вчерашних заявлений ФРС. Brent торгуется по $82,41 (+1,99%). Не исключаем достижения котировками семилетнего максимума в районе $86,60 за баррель.

Цена на золото демонстрирует высокую волатильность, падая на 2,06%, до $1787,50. Долгосрочный нисходящий тренд способны вызвать обнародованные накануне планы ФРС, в результате котировки могут уйти в коридор $1730–1750 за тройскую унцию.

Пара USD/RUB, которая в начале дня корректировалась после ралли накануне, укрепилась до 76,91 (+0,17%), EUR/RUBвыросла до 87,04 (+0,17%). Вчерашние максимумы обновлены, полноценной коррекции не произошло, вполне вероятно дальнейшее снижение курса рубля к основным валютам.

Данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю рынок встретил нейтрально. При прогнозе 197 тыс. фактический показатель составил 207 тыс. Мы ожидаем более выраженной реакции инвесторов на публикацию отчета по рынку труда за декабрь, которая выйдет завтра.

Индекс Мосбиржи до конца текущих торгов будет колебаться в пределах 3700–3840пунктов, РТС в случае пробоя нижней границы коридора 1515–1590 способен опуститься до 1505. Ориентир по паре USD/RUB: 75,60–78, по паре EUR/RUB: 85,70–88,40.