«Фридом Финанс»: «Медведи» набирают силу

Сессию 6 января основные фондовые индексы США завершили в небольшом минусе: S&P 500 опустился на 0,1%, Nasdaq потерял 0,13%, Dow Jones упал на 0,47%. В то же время индекс компаний малой капитализации Russell 2000 повысился на 0,56%. В лидерах роста среди секторов, входящих в S&P 500, оказались энергетический (+2,29%) и финансовый (+1,55%), в аутсайдерах были представители сырьевой отрасли (-1,24%) и здравоохранения (-1,21%), отмечают аналитики «Фридом Финанс»:

– Доходность двухлетних и десятилетних казначейских облигаций накануне поднялась на 7 б.п., до 0,89%, и на 1 б.п., до 1,73%, соответственно. Это оказало существенное давление на рынок акций.

· Stryker Corporation (SYK: -0,28%) приобретает Vocera Communications (VCRA: +26,6%) примерно за $2,97 млрд. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале.

· Stitch Fix (SFIX: +10,3%) анонсировала обратный выкуп акций объемом $150 млн.

· Менеджмент Humana Inc. (HUM: -19,4%) подтвердил ожидания в отношении прибыли на акцию по итогам 2021 финансового года и ухудшил прогноз роста числа участников программ Medicare Advantage на 2022 год.

Важных для американского фондового рынка новостей 6 декабря не поступало. Эпидемическая обстановка остается без существенных изменений. Подвижек в обсуждении инфраструктурной реформы Build Back Better также не произошло.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за минувшую неделю, вышедшие накануне, оказались хуже ожиданий, однако показатель лишь немного превысил 200 тыс. Недотянул до прогноза декабрьский индекс менеджеров по снабжению (ISM Services), хотя он по-прежнему находится выше 60 пунктов. Обнародованный ранее ISM Manufacturing опустился под отметку 60 пунктов.



New York Times сообщает, что крупные компании активно обсуждают планы по переносу и усилению производственных мощностей. General Motors рассматривает возможность потратить более $4 млрд на расширение производства электромобилей и аккумуляторов в Мичигане. Toyota планирует вложить $1,3 млрд в строительство в Северной Каролине фабрики по выпуску аккумуляторов со штатом 1750 сотрудников.

· Большинство площадок Юго-Восточной Азии завершили торги 7 января в плюсе. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,82%, китайский CSI 300 повысился на 0,09%, лишь японский Nikkei 225 потерял символические 0,03%. EuroStoxx 50 с открытия сессии снижается на 0,12%.

· Фьючерс на Brent котируется по $82,28 за баррель. Золото торгуется по $1788,15 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4640–4752 пунктов.

Сегодня будут опубликованы декабрьские данные Бюро статистики труда США о числе новых рабочих мест вне сельского хозяйства (консенсус: 400 тыс. после 210 тыс. в ноябре) и динамике безработицы (консенсус: 4,1% после 4,2% в ноябре).

Индекс настроений от Freedom Finance упал до 66 пунктов, реагируя на публикацию протоколов последнего заседания ФРС.

S&P 500 продолжает двигаться к нижней границе восходящего канала. Ближайшее сопротивление остается вблизи 50-дневной скользящей средней. Переход индикатора MACD в красную зону создает дополнительный риск для покупателей, коррекция может продолжиться.