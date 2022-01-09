Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 9 января: 74,2926 руб/доллар США и 84,0695 руб/евро

ЦБ РФ с 31 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 74,2926 руб.
  • 1 евро - 84,0695 руб.
  • 10 китайских юаней - 116,5030 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6412 р. (0,87%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8655 р. (1,04%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,9040 р. (0,78%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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