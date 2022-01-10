ПСБ: На этой неделе ждем роста доходности ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

За время длинный новогодних каникул в России на глобальных рынках преобладали продажи облигаций. Доходность UST-10 выросла до 1,76% (+25 б.п.), 10-летние гособлигации Германии выросли в доходности на 14 б.п., Великобритании – на 21 б.п., Японии – на 7 б.п., Австралии – на 26 б.п. Гособлигации развивающихся стран в местной валюте также выросли в доходности: 10-летки Бразилии – до 11,45% (+69 б.п.), ЮАР – до 9,66% (+4 б.п.), Мексики – до 7,78% (+23 б.п.), Колумбии – до 8,73% (+59 б.п.). Главным тригером стал опубликованный протокол заседания ФРС, прошедшего 14-15 декабря, в котором инвесторы увидели сигнал возможного первого повышения ставки уже в марте. Дополнительное давление на рынок оказали ожидания более раннего начала сокращения баланса ФРС.

Рынок рублевых облигаций в начале этой недели, скорее всего, последует за глобальным долговым рынком. Ждем роста доходности 10-летних ОФЗ на 20-30 б.п. (до 8,7 – 8,8% годовых). Внутренние факторы также будут способствовать коррекции на рынке. Инфляция на уровне 8,4% поддерживает ожидания повышения ставки ЦБР в первом квартале до 9,0 – 9,5%. От более сильной продажи рынок ОФЗ будет удерживать высокие нефтяные цены.

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