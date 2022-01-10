Комментарии

ПСБ: Ждем охлаждения цен на нефть по мере нивелирования факторов роста спроса Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ После роста цен на нефть Brent на 5% на минувшей неделе текущая начинается сдержанно, и мы скорее ожидаем коррекции в направлении 100-дневной средней (78,2 долл./барр.). Факторы, способствующие росту спроса на нефть, - нестабильность в крупных экспортерах – Казахстане и Ливии – постепенно отходят на второй план по мере нормализации ситуации. Мы полагаем, что на неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на новостях из США – ожидается выступление Дж.Пауэлла и публикация статистики по ИПЦ. Крепкий доллар на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС будет оказывать сдерживающий эффект на цены на нефть. Ожидаем возврата Brent к 78-80 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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