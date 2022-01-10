Росбанк: Нервозное начало года оправдало рисковые опасения в отношении рубля и рублевых активов

Нервозное начало года оправдало рисковые опасения в отношении рубля и рублевых активов, однако это не повод для паники – влияние «острых» новостей пошло на спад, а трендовые факторы обещают умеренное влияние на инвестиционные предпочтения в ближайшие недели, отмечают аналитики Росбанка.

Казахстан в центре внимания

События в Казахстане в начале января стали самой горячей темой последних дней, поразив неожиданностью возникновения и скоростью развития массовых протестов. Версии произошедшего, а также социально-экономические и политические последствия событий в сопредельном государстве еще предстоит проанализировать, ровно как предстоит оценить геополитические последствия для России вследствие участия в миротворческой миссии. Тем не менее, для рубля это стало испытанием на прочность – с начала беспорядков в Казахстане 4 января пара доллар-рубль (евро-рубль) выросла почти на 3.7% до 77.3 (4.0% до 87.5), после чего последовала коррекция в пределах 2.6% и 2.4%, соответственно.

В ожидании переговоров между Россией и НАТО

Встреча намечена на 12 января, однако жесткость переговорных позиций каждой из сторон до текущего момента провоцирует интригу относительно конечного исхода. С одной стороны, средства массовой информации продолжают цитировать обещания западных политиков о «жестком санкционном ответе» (включая торговое эмбарго) России на эскалацию ситуации вокруг Украины, с другой, предварительные встречи представителей России и США 9-10 января могут дать шанс на достижение политических решений по ряду ключевых вопросов. На этом фоне, мы ожидаем роста волатильности пары доллар-рубль в интервале 75.0-76.0 (85.0-86.0 в паре евро-рубль) в ближайшие дни в ожидании геополитических заголовков.

Процентные ставки возобновили повсеместный рост

Для рубля это может иметь минимальные последствия, однако сегмент ОФЗ может растерять поддержку последних дней 2021 г. Несмотря на довольно сдержанную реакцию рынков на декабрьские заседания ФРС и ЕЦБ, в начале января картина быстро изменилась – для американского рынка поводом послужила публикация стенограммы декабрьского заседания ФРС, а для европейского – непрекращающийся рост показателя инфляции в зимние месяцы. В первом случае, риторика монетарных чиновников коснулась не только вопроса о более быстром повышении процентной ставки, но и начала сокращения баланса ФРС в перспективе ближайших кварталов при условии сохранения сильных показателей рынка труда (пока это обстоятельство находит весомые подтверждения в регулярной статистике). Во втором – инфляционный процесс отягощен затяжным ростом цен на энергоресурсы и более быстрым распространением инфляционного импульса за пределы этого сегмента, чем предполагал ЕЦБ в последние месяцы. В сухом остатке, рост доходности UST’10 с начала года составил 26 бп (до 1.76% годовых в моменте), а Bunds’10 – 31 бп (до -0.04% годовых).

Тезис о сохранении инфляционного давления остается уместен и в отношении России. Предварительные данные Росстата зафиксировали оценку инфляции по итогам 2021 г. на уровне 8.4% г/г. В ближайшие дни мы получим детали расчетов декабрьской инфляции, а также первые данные января – и там, и там основным вопросом для участников рынка будет обоснованность приостановки цикла ужесточения Банком России на февральском заседании.

Действия ОПЕК+ предсказуемы, но не опасны для сырьевых котировок

Несмотря на прогнозы ОПЕК и ряда энергетических институтов касательно появления избытка предложения нефти 1к’22, решение о повышении поставок странами ОПЕК+ на 400 тыс барр./день было воспринято с умеренным оптимизмом. Стоимость барреля Brent перешла в диапазон $80-82, который может стать «целевым» для производителей нефти на ближайшие пару кварталов, что позволит сбалансировать мировые фундаментальные показатели потребления и накопления запасов при сохранении позитивного влияния на собственные внутренние финансовые показатели. Для рубля рост ценовых показателей при росте добычи будет сопровождаться увеличением операций Минфина по покупке валюты на открытом рынке – в декабре объем покупок достиг 500 млрд руб., а в январе может вполне удержаться в интервале 500-550 млрд руб. Соответственно, поддержка для национальной валюты сохранит календарную природу и будет концентрироваться вокруг налоговых дат, уступая «трендовое» направление интервенционному вмешательству Минфину в остальные дни.

Популяция омикрон штамма возросла, но не нашла отражения в рисковых настроениях

В первую неделю января сразу несколько стран Европы, а также Великобритания и США зафиксировали беспрецедентный всплеск заболеваемости коронавирусом. На Кипре даже зафиксировали появление гибрида дельты и омикрона – дельтакрона. Однако до сих пор серьезность последствий заболеваемости не находит критических оценок властей, за исключением призывов к вакцинации и ревакцинации. С экономической точки зрения, даже потенциальные ужесточения локдаунов в продолжение истории прошлого года во многом проецируются на инфляционные риски. Вероятно, по этой причине сигналы от ФРС (и потенциально от ЕЦБ) воспринимаются фондовыми рынками большей угрозой, нежели карантинные препятствия для роста объемов спроса, по крайней мере до тех пор, пока смертность от омикрона не побила новые антирекорды.

Рублевая ликвидность начинает 2022-й год за здравие

На сегодняшнее утро кредитные организации могут похвастаться 2.69 трлн руб. на корсчетах в ЦБ и 2.80 трлн руб. на депозитах. Преодолеть «переход через год» без стресса помог традиционный приток бюджетных расходов (1.24 трлн руб. по итогам 28-29 декабря), а также тот факт, что большая часть срочных ресурсов Федерального казначейства была рефинансирована с погашением в январе-феврале 2022 г. С начала декабрьского периода усреднения кредитные организации в среднем держали 3.64 трлн руб. на корсчетах в ЦБ (против 3.30 трлн руб. в ноябре и 3.31 трлн руб. в октябре), что позволяет рассчитывать на более чем комфортное вхождение в новый год.

На оффшорном рынке рублевые ставки преимущественно двигались вверх в первые торговые сессии января: +4/+8 бп для кривой IRS и +7/+9 бп для кривой XCCY. Сказались как не самый воодушевляющий релиз по инфляции в РФ по итогам 2021 г., так и ужесточение сигналов от ФРС и глобальный рост процентных ставок. 1-летние IRS стартуют сегодня с отметки 10.30% годовых, 1-летние XCCY – c 9.20% годовых.

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