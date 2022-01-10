«Открытие»: Внешний фон перед стартом регулярной сессии в России можно назвать нейтральным

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Внешний фон перед стартом регулярной сессии в России можно назвать нейтральным. Индекс МосБиржи может начать день незначительным снижением, отыгрывая негатив пятницы, когда на внешних рынках доминировали продавцы. Впрочем, дорожающая нефть и успокоение ситуации в Казахстане способны оказать российским акциям поддержку. Во всяком случае, рубль на утренних торгах продолжил своё укрепление.

· Валюты риска демонстрируют разнонаправленную динамику. Индекс доллара растёт на 0,2%, приближаясь к уровню 96,0 п.

· Рынки Азии торгуются разнонаправленно. Однако даже в Китае рост технологичных бумаг не скрывает слабость акций застройщиков.

Итоги предыдущей недели

За прошедшую неделю индекс МосБиржи снизился с 3787,26 п. до 3772,04 п., а индекс РТС с 1595,76 п. до 1545,24 п. Пара EUR-USD упала с $1,1379 до $1,1361. USD-RUB выросла с 74,29 до 75,75, а EUR-RUB с 84,07 до 86,03. Нефть Brent подорожала с $77,78 до $81,75 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1823,00 до $1797,40 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 975,66 тонн до 977,08 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 4766,18 п. до 4677,03 п.

Российский рынок оказался под давлением на первой торговой неделе года. Прежде всего, на настроения участников повлияли события в Казахстане, где резкое повышение цен на топливо привело к беспорядкам на улицах. Соответственно, попытки роста в первые торговые дни сменилась на волну распродаж. Под давлением также оказался рубль, но на него дополнительное давление оказала публикация протокола ФРС, где задумываются не только о скором повышении ставки, но также о сокращении баланса из-за чрезмерного разогрева инфляции и признаков закрепления факторов роста цен. Дорожавшая нефть не смогла помочь рублю, но всё же на торгах в четверг рубль смог оттолкнуться от уровня 77 за доллар и заметно сократить свои потери.

Для внешних рынков прошедшая неделя может быть описана тремя главными событиями. Во-первых, инфляция в еврозоне достигла уже 5,0%, что способно побудить ЕЦБ к действиям, так как мантры о временном характере роста цен становятся всё менее состоятельными. Во-вторых, протокол заседания ФРС напугал рынки решительностью регулятора по борьбе с инфляцией. Если инвесторы уже привыкли к ожиданиям скорого повышения ставки, то планы по сокращению баланса оказались неожиданностью. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств выросла за неделю почти на 30 базисных пункта, достигая 1,8%. И, наконец, статистика по рынку труда за декабрь оказалась весьма слабой, намекая на вероятность замедления экономики и худшего сценария слабого экономического роста с высокой инфляцией. На рынке ждали более 420 тыс. новых рабочих мест, а оказалось их всего 199 тыс. Естественно, что вторая половина недели проходила под знаком распродаж. Впереди новые торговые дни и новая важная статистика.

События предстоящей недели

Япония начнёт неделю с выходного. В еврозоне выйдет индекс доверия инвесторов (Sentix), который мог снизиться до 12,0 п. в январе. Безработица в еврозоне могла упасть до 7,2% в ноябре с 7,3% в октябре. В США опубликуют статистику по оптовым запасам и продажам.

Австралия во вторник публикует данные по экспорту и импорту за ноябрь. Днём ждём выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард и, вероятно, главное внимание будет сосредоточено на комментариях по инфляции. В США выступят представители ФРС Лоретта Мейстер, Эстер Джордж, а также сам председатель Джером Пауэлл. В России бумаги ММК торгуются последний день с дивидендами 2,663 рублей на акцию.

В среду Япония публикует статистику счёта текущих операций. Выступит глава Банка Японии Харухико Курода. Инфляция в Китае могла замедлиться до 1,8% в декабре с 2,3% в ноябре. Цены производителей КНР могли замедлить рост до 11,1% в декабре с 12,9% в ноябре. Далее в Европе оптовые цены Германии. Днём выйдет статистика по промышленности еврозоны, которая могла вырасти на 0,3% за ноябрь. В США календарь на этот день предлагает данные по потребительским ценам. Ожидается, что базовый CPI ускорит рост до 5,4% в декабре с 4,9% в ноябре. Общий CPI мог разогнаться до 7,0% с 6,8%. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Завершит день публикация «Бежевой книги» ФРС и отчёт по исполнению федерального бюджета США за декабрь. В России Минфин объявит параметры бюджетного правила на ближайший месяц. Также Росстат опубликует статистику по инфляции за февраль. Ожидается замедление роста цен до 8,2% с ноябрьских 8,4%. Бумаги ГМК «Норникель» торгуются последний день с дивидендами 1523,17 рублей на акцию.

Важной статистики в первой половине четверга не будет. По сути, важные данные поступят на американском отрезке торгов. Выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Также появятся данные по ценам производителей США. PPI мог ускорить рост до 9,8% в декабре с 9,6% в ноябре, а Core PPI до 8,0% с 7,7%. В России «Алроса» сообщит данные по продажам за декабрь и весь 2021 год.

Сингапур одним из первых опубликует в пятницу оценку роста ВВП в IV квартале. Китай в этот день публикует статистику внешней торговли. Ожидается, что в декабре экспорт замедлил рост до 20,0% по сравнению с 22,0% в ноябре, а импорт замедлил темпы роста до 25,9% с 31,7%. В Великобритании опубликуют данные по строительству и промышленности. Днём выйдет торговый баланс еврозоны. К вечеру выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. США могут сообщить о сокращении розничных продаж за декабрь на 0,1%. Американское промышленное производство могло расшириться на 0,3% за декабрь. Далее индекс потребительского доверия Университета Мичигана, а закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России бумаги «Распадской» торгуются последний день с дивидендами 28 рублей на акцию.

Китайские технологичные бумаги дорожают в ожидании реформ

Новая торговая неделя в Азии началась разнонаправленным движением индексов. Японские биржи были закрыты в связи с Днём почитания старших.

· Основной прирост китайским индексам обеспечивали технологичные компании. Регулятор ценных бумаг КНР заявляет о реформах местного аналога NASDAQ в сфере обеспечения функционирования маркет мейкеров с целью улучшения ситуации с ликвидностью. Акции China Life Insurance Co снижались, как в Шанхае, так и в Гонконге на новостях о расследовании против главы компании. Застройщик Shimao Group Holdings объявил о выставлении на продажу всех своих проектов недвижимости, включая коммерческую и жилую. Компания стала очередным застройщиком, который испытывает проблемы с обслуживанием долга.

По состоянию на 8:30 мск:

· Hang Seng - 23724,91 п. (+0,99%),

· Shanghai Composite - 3592,71 п. (+0,37%).

Цена нефти продолжает расти на фоне перебоев с поставками

· Нефть продолжила дорожать на фоне перебоев с поставками из различных регионов. В частности, беспорядки в Казахстане привели к сокращению добычи на месторождении Тенгиз. Оператор проекта Chevron Corp. заявляет о постепенном восстановлении производства.

· В ОПЕК также наблюдаются проблемы. По данным Reuters, добыча в декабре увеличилась всего на 70 тыс. бар. в сутки при разрешённом объёме 253 тыс. бар. суточной добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Также потери наблюдаются в Нигерии и Ливии до 1 млн бар. суточного производства. В частности, в Ливии производство упало до 0,73 млн бар. по сравнению со средним показателем 1,3 млн бар. в прошлом году.

· Сдерживающим моментом остаётся рост доходности облигаций в США и американская буровая активность. Согласно отчёту Baker Hughes, на прошлой неделе американские нефтяники увеличили число активных нефтяных буровых на 1 штуку до 481 единиц. Впрочем, сам объём никак нельзя назвать великим. Даже цены WTI в районе $79 за баррель заставляют компании проявлять сдержанность из-за рисков по долгам.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $81,82 (+0,09%),

· WTI - $78,97 (+0,09%),

· Алюминий - $2946,5 (+1,10%),

· Золото - $1793,1 (-0,24%),

· Медь - $9687,14 (-0,36%),

· Никель - $20950 (+1,04%).