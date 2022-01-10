«Фридом Финанс»: Ориентир для индекса Мосбиржи на понедельник: диапазон 3810–3830 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 11:35 мск 10 января индекс Мосбиржи рос на 0,63%, РТС повышался на 3,01%. Позитивную динамику поддерживает ослабление геополитической напряженности и ожидание переговоров России и США. При этом объем торгов по акциям на ФБ ММВБ примерно на 20% ниже среднего уровня за последний месяц. Торги на фондовых площадках Юго-Восточной Азии не проводятся в связи с праздниками. Фондовые индексы США торгуются разнонаправлено вблизи нулевых значений.

Нефтяной рынок продолжает рост на фоне постепенной нормализации ситуации в Казахстане.

В 13:00 мск выйдут данные о динамике безработицы в еврозоне (консенсус: снижение на 0,1%, до 7,2%. В случае совпадения фактического показателя с прогнозным евро получит дополнительный позитивный драйвер.

На российском фондовом рынке в лидерах роста Русал (+3,19%) и ЛУКОЙЛ (+2,34%). Аутсайдерами стали Fix Price Group (-3,66%) и Globaltrans (-2,11% ).

Акции Русала растут на ожиданиях решений собрания акционеров. Сегодня компания назовет размер дивиденда за квартал. Мы рассчитываем, что сильные финансовые результаты позволят Русалу направить на выплату акционерам рекордные для него объемы средств. На наш взгляд, бумаги компании будут дорожать до 81 руб.

Акции Fix Price достигли исторического минимума на пессимистичных ожиданиях в отношении финансовой отчетности ретейлера. В случае пробоя отметки 537 руб. целью коррекции станет отметка 440 руб.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конце текущей сессии: диапазон 3810–3830 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 75,00–74,80 и 84,90–84,80 соответственно.