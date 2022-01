Комментарии «Фридом Финанс»: В фокусе данные рынка труда Аналитики «Фридом Финанс»: 7 января торги на американских фондовых площадках вновь завершились коррекцией индексов. S&P 500 опустился на 0,41%, до 4677 пунктов, Nasdaq потерял 0,96%, Dow Jones скорректировался всего на 0,01%. Позитивную динамику показали сектора энергетики (+1,45%) и финансов (+1,15%). Хуже рынка выглядели производители циклических потребительских товаров (-1,65%) и ИТ-компании (-1,01%), как наиболее чувствительные к росту доходностей гособлигаций США. · Absci Corporation (ABSI: +17,10%) объявила о сотрудничестве с Merck. Сделка может обеспечить компании дополнительный доход в размере до $610 млн за счет комиссий и платежей. · GameStop (GME: +7,3%) планирует запустить NFT-маркетплейс и установить партнерские отношения с рядом криптокомпаний. · New York Times (NYT: -10,7%) приобретет спортивное онлайн-СМИ The Athletic за $550 млн, что позволит компании к 2025 году нарастить базу подписчиков до 10 млн. Сегодня в фокусе внимания инвесторов — статистика занятости. Данные Министерства труда США за декабрь показали рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 199 тыс., что оказалось заметно ниже консенсус-прогноза на уровне 400 тыс. При этом производственные и строительные предприятия сообщили об увеличении числа вновь нанятых сотрудников. Таким образом, проблемы нехватки рабочей силы постепенно разрешаются, что позволяет компаниям нарастить производственные мощности. Кроме того, уровень безработицы в стране сократился с 4,2% в ноябре до 3,9% в декабре, превзойдя ожидания экономистов и достигнув минимального значения с февраля 2020 года. В то же время средняя почасовая заработная плата за месяц увеличилась на 0,6%, что стало самым большим приростом с апреля. Таким образом, в годовом исчислении этот показатель повысился на 4,7%. Согласно опубликованному протоколу последнего заседания ФРС, большинство членов FOMC пришли к выводу о том, что экономика США близка к уровню максимальной занятости. Продолжение роста зарплат, в свою очередь, является сигналом к новым действиям по сдерживанию инфляции и подтверждает ожидания повышения ключевой ставки в марте-мае, а также вероятность более раннего начала сокращения баланса ФРС. · Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги разнонаправленно. Китайский CSI 300 вырос на 0,44%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,08%. Торги на Токийской фондовой бирже сегодня закрыты в связи с праздниками. Индекс австралийской биржи ASX опустился на 0,11%. EuroStoxx 50 с открытия сессии прибавил 0,04%. · Фьючерс на нефть марки Brent корректируется до $81,75 за баррель. Золото торгуется по $1797 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4635–4685 пунктов. Сегодня будут опубликованы окончательные данные по оптовым запасам за ноябрь. Прогноз предполагает сохранение показателя на уровне 1,2%. Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 65 пунктов, отражая ожидания участников рынка по поводу более жесткой политики ФРС. S&P 500 продолжает двигаться к нижней границе восходящего канала. RSI опустился ниже 50 пунктов, динамика индикатора указывает на развитие бокового тренда. Переход MACD в отрицательную зону создает дополнительный риск для покупателей, коррекция может продолжиться. Ближайший уровень поддержки для индекса широкого рынка находится на уровне 4600 пунктов. 13 января отчитается за четвертый квартал крупнейший в мире контрактный производитель полупроводниковых элементов TSMC. Согласно консенсусу аналитиков от Factset, выручка компании в рассматриваемом периоде вырастет на 21%, до $15,64 млрд, а скорректированная разводненная EPS увеличится на 13,6%, до $1,12. Согласно предварительным данным от эмитента, продажи за квартал выросли на 21% г/г. Повышение выручки по-прежнему поддерживается следующими факторами: усилением спроса на мобильные решения (будет оставаться позитивным драйвером в течение нескольких ближайших лет), ростом сегмента облачных вычислений, сохранением сильной динамики спроса на клиентские продукты (CPU, GPU для ПК и ноутбуков), а также на решения в сегментах IoT и автомобильных продуктов. Согласно данным SIA, в ноябре прошлого года индустрия полупроводников демонстрировала сильные показатели: продажи выросли на 23,5% г/г, причем двузначные темпы роста были зафиксированы во всех ключевых регионах. После публикации квартального отчета особый интерес для участников рынка будут представлять оценки роста бизнеса на полный 2022 год (консенсус-прогноз Factset: +20%), а также прогнозы по маржинальности операций. Кроме того, инвесторов интересует более детальная информация по поводу сроков вывода на рынок решений на базе 3-нм: ранее в СМИ появлялись публикации о переносе даты запуска на три месяца, тогда как изначально TSMC планировала начать массовое производство в четвертом квартале 2022 года. Еще одним важным пунктом повестки будут данные по поводу инвестиционной программы за рубежом. В целом мы сохраняем «бычий» взгляд на компанию. Целевая цена по бумаге TSMC — $136, рекомендация — «покупать». Также 13 января квартальный отчет представит Delta Air Lines, Inc. (DAL) — один из крупнейших авиаперевозчиков США с долей рынка около 15%. Консенсус-прогноз предполагает, что выручка компании составит $8,856 млрд (+123% г/г) при EPS $0,13 (+95% г/г). Столь существенный рост показателей обусловлен эффектом низкой базы: в 2020 году авиакомпании столкнулись с беспрецедентными сложностями и ограничениями, вызванными пандемией. В частности, тогда выручка на одну доступную пассажирскую милю упала на 53%. Сегодня авиаперевозки активно восстанавливаются, несмотря на локальные трудности, связанные с нехваткой персонала. 14 января выпустит отчет за четвертый квартал крупнейший американский банк JPMorgan Chase & Co. (JPM). Согласно прогнозу FactSet, кредитная организация достигнет выручки в размере $29,82 млрд (-1% г/г). Прибыль на акцию (ЕРS) может составить $3,00, что ниже результата прошлого года ($3,79). При этом по итогам полного 2021 фискального года, EPS может увеличиться на 69% г/г, до $15,03, при незначительном росте выручки до $123,11 млрд после $122,98 млрд в прошлом году. В 2021-м повышение чистой прибыли банка преимущественно было обусловлено высвобождением резервов на покрытие возможных убытков по кредитам, что, впрочем, не является постоянным источником дохода, однако может способствовать позитивной динамике прибыли в среднесрочном периоде. К драйверам роста JPM также можно отнести увеличение комиссий за инвестиционно-банковские услуги на фоне высокой активности в сфере M&A. JPMorgan сохранил свои позиции в качестве второго по величине поставщика консалтинговых услуг в области слияний и поглощений после Goldman Sachs. info4

