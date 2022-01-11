ПСБ: На данный момент отечественный рынок очень чувствителен к внешним негативным факторам

Головинов Алексей, ведущий аналитик ПСБ

В первой половине дня, индекс МосБиржи (-0,9%) консолидировался в узком диапазоне 3790-3810 пунктов ввиду отсутствия каких-либо значимых факторов, которые помогли бы определиться с вектором движения. Однако, из-за небольшой коррекции на нефтяном рынке, а также ухудшения внешнего фона ближе к завершению торгов, индекс перешёл к снижению, завершив день ниже отметки 3740 пунктов.

Наибольший вклад в снижение индекс МосБиржи внесли распродажи в бумагах Газпрома потерявшие почти 1,1% без значимых новостей, а также Сбербанка (-1,7%). Среди компаний нефтегазового сектора можем выделить акции Башнефти, прибавившие 2,2%.

Подавляющее большинство компаний горной добычи и металлургии показали негативную динамику, спросом пользовались лишь некоторые «фишки». Из-за снижения цен на золото, инвесторы продавали бумаги отечественных золотодобытчиков. Здесь отметим акции Полиметалла (-2,6%), которые вплотную приблизились к прошлогодним минимумам. Безыдейно продолжают смотреться сталелитейщики (Северсталь: -2,4%; НЛМК: -1,0%; ММК: -1,3%) из-за продолжающегося падения мировых цен на сталь. В то же время ряд акций сектора смогли показать рост. Так, бумаги РУСАЛа выросли более чем на 2,2% на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке алюминия, стоимость которого преодолела отметку 2900 долл./т. Также, положительную динамику показали акции Норникеля (+1,2%) и угледобытчиков. Бумаги Распадской (+1,1%) и Мечела (+2,4%) подросли из-за роста цен на уголь в Китае почти на 10%.

Бумаги Яндекса (-3,5%) откатились к уровням июля 2020 года, а акции VK (-4,8%) продолжили обновлять исторические минимумы из-за волны распродаж в акциях высокотехнологических компаниях во всём мире. Также, аутсайдерами торгов стали акции FIX PRICE, снизившиеся на 9% за день, тем самым упав с момента IPO на 30%.

В то же время ряд компаний пользовались спросом у инвесторов. Лидерами стали акции застройщиков (ЛСР: +8,5%), здесь хотим выделить бумаги ПИКа (+7,0%), которые с технической стороны выглядят крайне привлекательно в краткосрочной перспективе. Акции КАМАЗа (+5,1%) подросли после новостей о планах компании выпустить более 8 тысяч грузовиков версии К5 из-за высокого спроса. Также выделим бумаги X5 (+0,6%), которые пытаются сломить локальный нисходящий тренд.

Ожидаем, что завтра коррекционные настроения сохраняться, из-за чего индекс МосБиржи будет находиться под давлением, консолидируясь в диапазоне 3700-3750 пунктов, с тяготением к нижней его границе. Отдельно отметим, что на данный момент российский рынок очень чувствителен к любым негативным внешним фактором, из-за чего в случае существенного ухудшения внешнего фона, отечественный рынок может вновь накрыть волна распродаж.

ПАО "Промсвязьбанк"