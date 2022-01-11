«Фридом Финанс»: Цены на золото остаются под давлением

Аналитики «Фридом Финанс»:

В ходе сессии 10 января к 16:30 мск индекс Московской прибавил 0,07%, РТС поднялся на 1,98%, индекс голубых фишек повысился на 0,07%.

В лидерах роста были ЛСР (+6,08%), ГК ПИК (+4,16%) и ОК РУСАЛ (+1,6%). В аутсайдерах оказались Алроса (-1,87%), Газпром (-1,57%) и Сбербанк (-1,25%).

Котировки девелоперов растут в связи с повышением ипотечных ставок после поднятия ключевой процентной ставки в декабре прошлого года. В частности, сегодня ВТБ сообщил о повышении с 11 января ставки по ипотеке на 1%, до 10,3%. Вскоре о пересмотре ставок объявят и другие российские банки.

Акции ОК РУСАЛ растут вследствие позитивных ожиданий по дивидендам. Сегодня алюминиевая компания провела ВОСА по поводу выплат акционерам за девять месяцев 2021 года. Финальное решение пока неизвестно, но инвесторы настроены позитивно, так как ранее SUAL Partners (владеет 25-процентной долей в капитале РУСАЛа) призывала миноритариев проголосовать за выплаты.

Бумаги Алросы торгуются в долгосрочном нисходящем тренде с сентября прошлого года, что связано с прогнозируемым увеличением добычи в 2022 году с 33-34 до 34-35 млн карат.

Акции Газпрома реагируют на снижение нефтяных цен, а также стоимости газа в Европе. Еще на прошлой неделе котировки голубого топлива превышали $1155. Но затем последовало небольшое повышение температуры, и стоимость газа упала до $1049.

Цена на нефть марки Brent немного снижается, встретив серьезное сопротивление в районе $83 за баррель: данную отметку «быки» пытаются пробить вверх, начиная с прошлой недели, но для этого необходим какой-то серьезный драйвер (например, снижение запасов или усиление спроса). Данные по резервам сырой нефти в США будут опубликованы 12 января. На данный момент Brent торгуется по $81,5 за бочку.

Цены на золото остаются под давлением на фоне ужесточения монетарной политики ФРС: котировки снижаются с момента публикации протоколов FOMC на прошлой неделе. Сегодня металл торгуется по $1791,75 (-0,31%). Если Федрезерв продолжит придерживаться текущей политики, то нисходящий тренд может затянуться надолго.

По отношению к доллару российская валюта укрепилась сегодня до 75,17 (+0,75%), по отношению к евро — до 84,85 (+1,35%).

Индекс Мосбиржи до конца текущей сессии останется в диапазоне 3690–3840, РТС будет торговаться в пределах 1550–1625 пунктов. Нефть марки Brent будет держаться в пределах $80,2–83,0 за баррель.

Рубль в паре с долларом сегодня может укрепиться до 75,0, но более вероятен возврат к 75,6. Пара EUR/RUB может снизиться до 84,5, хотя не исключен откат к 85,6.