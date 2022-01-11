ПСБ: ОФЗ начали год ростом доходности

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник доходность ОФЗ срочностью до 5 лет выросла на 20 – 30 б.п., 10-летних ОФЗ – на 15 б.п. (до 8,59% годовых). Инвесторы отыгрывали рост доходности облигаций на глобальном рынке в период новогодних выходных в России. Так, доходность UST-10 с начала этого года выросла на 25 б.п. до 1,76% годовых. Рынок закладывает в цены более быстрое повышение ставки ФРС и изъятие ликвидности с рынка за счет сокращения баланса ФРС. Локальные облигации развивающихся стран вчера преимущественно дешевели. Доходность 10-летних гособлигаций Бразилии, Мексики, ЮАР выросла на 6 – 12 б.п.

Умеренную поддержку рублевым облигациям оказывают высокие цены на нефть и урегулирование политического кризиса в Казахстане. В то же время риски ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и ЦБР продолжают оказывать давление на рынок. Ближайшей целью по доходности 10-летних ОФЗ видим уровень 8,7 – 8,8% годовых, для ОФЗ срочностью до 5 лет ждем рост доходности в диапазон 8,8 – 9,0% годовых.

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