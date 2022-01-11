«Фридом Финанс»: Ретейл устроил распродажу

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая неделя началась со снижения. Поводом для него стала отрицательная динамика на биржах США. В лидеры роста среди наиболее ликвидных акций и ETF вышли бумаги ГК ПИК (+3,14%) и Группы ЛСР (+7,34%). Лидерами падения без новостей оказались бумаги Fix Price (-8,68%). Пара USD/RUB торговалась преимущественно в диапазоне 75–75,50.

Под давлением оказались ретейлеры. Акции Fix Price (-8,68%) и Ozon.ru (OZON 2005, -2,72%) обновили минимумы с момента IPO. Не исключаю, что позиции в бумагах сокращали портфельные инвесторы, что на фоне отсутствия большого числа покупателей привело к проседанию котировок. Долями 3–5% обоих эмитентов в сумме владеют фонды Black Rock, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Стоит отметить и общую динамику: в США акции розничных сетей также шли вниз. Между тем агентство Bloomberg сообщило об инвестициях фонда в Ozon и повышении таргета по Fix Price банком JP Morgan. С те хнической точки зрения в бумагах Ozon (они торгуются и в США) коррекция не закончилась, спекулятивно покупать их рано, несмотря на консенсус-прогноз, предполагающий потенциал роста 120%. Больше шансов на отскок, на наш взгляд, у Fix Price (-8,68%), М.видео (MVID 455, -0,32%) и Детского мира (-0,48%). Самый высокий фундаментальный потенциал роста у М.видео, цель по его бумагам — 730 руб.

Ожидаем снижение в пределах 1%. В фокусе нет важной статистики. Негативная динамика обусловлена коррекцией американского рынка. Прогноз по паре USD/RUB: 74,50–76,00. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3700–3750 пунктов.