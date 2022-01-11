Комментарии

ПСБ: Потенциал восстановления цен на нефть видим ограниченным Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent восстанавливаются после вчерашнего снижения, но мы считаем, что это временно. Факторы поддержки сходят на нет, тогда как ситуация с коронавирусом напротив вызывает беспокойство, и новые ограничения, в случае их ввода, могут затормозить рост глобального спроса на энергоносители. На этой неделе в фокусе новости из США (выступление Дж.Пауэлла и данные по ИПЦ) и традиционная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов. Полагаем, что цены на нефть Brent будут стремиться к зоне 78-80 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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