«Открытие»: Ожидания более жёсткой политики ФРС усилились

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом основной сессии на Московской Бирже можно назвать нейтральным. Индекс МосБиржи способен показать незначительный рост в начале дня.

Нефть дорожает, азиатские рынки торгуются разнонаправленно, доллар немного слабеет. Однако говорить о росте аппетитов к риску будет излишним. Рынки продолжают беспокоиться по поводу ужесточения денежной политики ведущих регуляторов на фоне крайне высокой инфляции.

Днём ждём выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард и, вероятно, главное внимание будет сосредоточено на комментариях по инфляции. В США выступят представители ФРС Лоретта Мейстер, Эстер Джордж, а также сам председатель Джером Пауэлл. В России бумаги ММК торгуются последний день с дивидендами 2,663 рублей на акцию.

Российские акции не удержали позиции под внешним давлением

Отечественный рынок начинал день вполне оптимистично. Индекс МосБиржи поднимался в моменте до 3806,84 п. Однако к вечеру внешний фон начал портиться. Индексы США ушли в минус, к тому же доходность 10-летних казначейских обязательств США продолжила расти и достигла 1,78%. Наиболее негативную динамику вновь проявил высокотехнологичный NASDAQ, а российский IT-сектор последовал за ним. Нефть также не удержала свои позиции на фоне восстановления производства в Казахстане.

По итогам основной сессии 10 января индекс МосБиржи - 3738,68 п. (-0,39%), а индекс РТС - 1565,31 п. (+1,3%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 85,302 млрд рублей.

2 отраслевых индекса снизились и 8 снизились. Аутсайдером дня стал сектор информационных технологий (-3,64%), который реагирует на распродажи бумаг высокотехнологичных компаний на западных площадках. Лидером дня оказался сектор строительных компаний (+5,81%), который в декабре был одним из аутсайдеров.

Сектор нефти и газа повысился на 0,24% за счёт бумаг «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК» и «Татнефти». Впрочем, с начала года сектор повысился лишь на 0,41%. Меж тем, цены на газ в Европе не теряют потенциал роста на фоне слабой выработки альтернативной энергетики и ухудшения погоды. Поэтому сохраняется вероятность новой волны роста цен на газ и на нефть. К слову, восстановление добычи в ОПЕК происходит хуже запланированных темпов. В декабре она повысилась лишь на 70 тыс. бар. в сутки при плановых 253 тыс. бар.

В целом, на российский рынок продолжает давить ситуация с ростом рисков более агрессивного ужесточения денежной политики в США. Кроме того, активное восстановление позиций рубля также привело к негативной переоценке рублёвых акций, хотя итог торгов по индексу РТС оказался весьма сильным.

Рубль отыгрывает стабилизацию ситуации в Казахстане

Рубль отреагировал на дальнейшую стабилизацию ситуации в Казахстане. Российской валюте не помешало укрепление доллара на глобальном Forex, а также взаимное признание слабых перспектив компромисса на переговорах РФ и США в Женеве. Тем не менее, рубль обладает, пусть и небольшой, но всё же положительной реальной доходностью, которая имеет шанс на рост.

В декабре ожидается замедление инфляции до 8,2%. Соответственно, у ЦБ РФ может оказаться недостаточно оснований для продолжения повышения ставки. Более того, в случае реализации сценария дальнейшего замедления темпов роста цен, то реальная доходность рубля будет увеличиваться, что привлечёт дополнительные средства нерезидентов.

На глобальном рынке продолжается укрепление доллара. DXY повышался на четверть процента, поднявшись почти до 96,0 п. Bitcoin упал ниже $40000 на фоне снижения майнинга в Казахстане, где можно ждать ухудшение условий для сверхпотребления электроэнергии.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 95,95 (+0,24%),

EUR-USD - $1,133 (-0,27%),

GBP-USD - $1,358 (-0,06%),

USD-JPY – 115,23 (-0,26%),

USD-RUB – 75,00 (-0,99%),

EUR-RUB – 84,98 (-1,22%).

Ожидания более жёсткой политики ФРС усилились

Индексы США завершили день разнонаправленно. NASDAQ терял в моменте до 2,7%, но смог завершить сессию в плюсе. Потери в других индексах были менее существенными, но они также смогли отойти от своих минимальных значений дня.

Основные опасения остаются связаны с инфляцией и реакцией на неё со стороны ФРС. В Goldman Sachs ужесточили свой прогноз по повышению ставки до четырёх раз в текущем году с прежних ожиданий на уровне трёх повышений. Кроме того, аналитики банка предполагают старт сокращения баланса Федрезерва уже с июля, а не с декабря, как это было в предыдущем прогнозе. В Deutsche Bank также прогнозируют 4 повышения ставки, но допускают, что ФРС может потребоваться повышать ставку на каждом из заседаний, начиная с марта.

Многие экономисты полагают, что регулятор слишком затянул с реакцией на рост цен. На текущей неделе выйдет статистика, которая может показать ускорение потребительской инфляции до 7% в декабре с 6,8% в ноябре.

Из корпоративных событий отметим новости о том, что Take-Two Interactive Software (-13,13%) купить производителя игр Zynga (+40,67%) за $12,7 млрд. Большая часть сделки будет оплачена акциями Take-Two Interactive Software, а наличная часть сделки составляет $3,5 млрд.

Бумаги Nike Inc. (-4,16%) оказались под давлением на фоне снижения рекомендаций в HSBC. Впрочем, также можно говорить о плохом имидже компании в Китае, где пройдут зимние Олимпийские игры.

3 сектора показали рост, из которых самую сильную динамику продемонстрировал сектор здравоохранения (+1,04%). 8 секторов оказалось в минусе, а самые большие потери были в промышленности (-1,15%).

По итогам торгов:

DJIA - 36068,87 п. (-0,45%),

S&P 500 - 4670,29 п. (-0,14%),

NASDAQ - 14942,83 п. (+0,05%).

Omicron и планы ФРС продолжают беспокоить инвесторов в Азии

Пример отскока американского NASDAQ оказался неубедительным для азиатских инвесторов. Риски роста ставок в США более агрессивными темпами означают сокращение объёмов доступной ликвидности для рискованных активов. Плюс к этому штамм COVID-19-Omicron заставляет правительства принимать ограничительные меры, хотя и не такие масштабные, как в начале 2020 года.

Индексы в Шанхае снижались. Самые большие потери были в секторах оборонных поставщиков, производителей автомобилей, сельском хозяйстве и информационных технологиях. Штамм Omicron обнаружен уже в трёх провинциях КНР. С учётом местных особенностей реагирования можно ждать достаточно масштабных карантинных мер. Меж тем, рост продолжался в секторе недвижимости. Инвесторы продолжают рассчитывать на льготное кредитование отрасли. Рост рынку в Гонконге обеспечивали бумаги компаний здравоохранения и технологий. Акции Wuxi Biologics показали рост более 6% на новостях об увеличении доли J.P. Morgan до 5%.

Японские акции снижались. Частично можно говорить о влиянии роста ожиданий более жёсткой денежной политики ФРС, а также более крепкой иены. Накануне японская валюта отыграла у доллара почти четверть процента. В лидерах снижения были технологичные компании. Бумаги инвестора стартапов SoftBank теряли более 2,5%. Акции производителя разнообразных сенсоров Keyence провалились более чем на 6%.

По состоянию на 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 28227,48 п. (-0,88%),

Hang Seng - 23759,12 п. (+0,05%),

Shanghai Composite - 3575,44 п. (-0,50%).

Нефть дорожает на ожиданиях очередного снижения запасов в США

После небольшой просадки накануне нефть возобновила рост. Распространение штамма COVID-19-Omicron незначительно давит на спрос. Однако проблемы с восстановлением добычи в ОПЕК сокращают объём доступного предложения.

В декабре ОПЕК смогла увеличить добычу лишь на 70 тыс. бар. в сутки при разрешённых в рамках соглашения ОПЕК+ 253 тыс. бар. Беспорядки в Казахстане также привели к временному сокращению объёмов поставки. В России традиционно сокращается добыча в зимние месяцы из-за суровых условий в ряде добывающих регионов.

В США ожидаются данные по запасам. Согласно опросу Reuters, на неделе до 7 января коммерческие запасы нефти могли сократиться на 2 млн бар. Если это произойдёт, то сокращение продлится уже седьмую неделю подряд.

По состоянию на 9:00 мск:

Brent - $81,3 (+0,53%),

WTI - $78,77 (+0,69%),

Золото - $1807,7 (+0,49%),

Медь - $9665,1 (+0,74%),



