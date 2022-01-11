ПСБ: Мы рассчитываем на преобладание во вторник позитивных настроений на рынках, неплохо просевших за последние дни
Сегодня ожидаем, что пара доллар-рубль попытается продолжить нисходящий тренд, закрепившись у отметки 74,5 руб.
Индекс МосБиржи, по нашему мнению, постарается сегодня отыграть потери предыдущего дня и вернуться к уровню 3800 пунктов
Ближайшей целью по доходности 10-летних ОФЗ видим уровень 8,7–8,8% годовых
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Акционеры РУСАЛа проголосовали против выплаты дивидендов за 9 месяцев – Нейтрально. Держать
Наше мнение: Бумаги РУСАЛа снижаются на этом фоне, но считаем это будет краткосрочной реакцией, так как, по сути, мало кто реально рассчитывал на выплату дивидендов – особенно после того, как ранее эта инициатива Sual не нашла поддержки. РУСАЛ с 2017 г. не выплачивает дивиденды, так как сосредоточен на снижении высокой долговой нагрузки. Полагаем, что пока компания будет придерживаться выбранной стратегии.
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