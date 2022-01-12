«Фридом Финанс»: В ожидании решительных действий от ФРС

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 10 января основные американские фондовые индексы завершили преимущественно в красной зоне. S&P 500 опустился на 0,14%, до 4670 пунктов, Dow Jones потерял 0,45%, Nasdaq не продемонстрировал существенной динамики, прибавив 0,05%. Почти все входящие в S&P 500 сектора закрылись в минусе. Исключением стали эмитенты отрасли здравоохранения (+1,04%), технологические компании (+0,10%) и телекомы (+0,02%). Хуже рынка выглядели сырьевые (-0,99%) и промышленные компании (-1,15%).

· Take-Two Interactive (TTWO: -13,1%) объявила о поглощении Zynga (ZNGA: +40,7%).

· BHP Group (BHP: -1,88%) обнародовала планы инвестировать $40 млн в месторождение сульфида никеля Kabanga Nickel в Танзании.

· Фармкомпания Bristol-Myers Squibb (BMY: +3,61%) прогнозирует в 2022 году снижение поступлений от реализации самого продаваемого в ее портфеле препарата Revlimid.

Продолжается сезон публикаций результатов за четвертый квартал, но все больше компаний представляют более слабые отчеты по сравнению с прошлыми периодами. В частности, по данным FactSet, в настоящий момент количество эмитентов, прогнозирующих отрицательные значения EPS, превышает аналогичный показатель за любой квартал начиная с 2020 года. Эксперты Goldman Sachs убеждены, что наиболее сложно сохранить прибыльность будет компаниям с высокими затратами на рабочую силу и/или подверженным инфляции заработной платы. При этом стратеги инвестдома полагают, что темпы повышения оплаты труда снизятся до 4% по сравнению с 4,7% г/г в декабре, а ФРС может начать сокращать баланс не позднее июля и четырежды повысить процентные ставки в текущем году. Эти факторы говорят в пользу большей привлекательности компаний «стоимости» по сравнению с бумагами «роста», а также свидетельствуют о том, что распродажи акций эмитентов, которые начнут устойчиво генерировать прибыль не ранее чем через несколько лет, по всей видимости, продолжатся.

Доходность двухлетних казначейских облигаций увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.), до 0,90%. Тот же показатель для «десятилеток» достигал 1,81% в течение дня, а к закрытию сессии составил 1,78%, что на 1 б.п. выше уровня пятницы. Указанные факторы свидетельствуют об усилении опасений инвесторов по поводу скорого поднятия ставок.

· Большинство площадок Юго-Восточной Азии завершили торги 10 января в красной зоне. Китайский CSI 300 снизился на 0,96%, японский Nikkei 225 упал на 0,90%, гонконгский Hang Seng потерял 0,03%. EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 0,89%.

· Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $80,8 за баррель. Золото торгуется по $1798,4 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4630–4680 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился на 1 пункт, до 64.

S&P 500 по-прежнему опускается к нижней границе восходящего канала. Ближайшее сопротивление для индекса находится вблизи 50-дневной скользящей средней. RSI также движется ниже 50 пунктов ближе к зоне перепроданности, индикатор MACD сигнализирует о возможном продолжении нисходящей тенденции, что в совокупности свидетельствует в пользу коррекции индексов в предстоящую сессию.