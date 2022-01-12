«Фридом Финанс»: ЛСР – в лидерах роста

Аналитики «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи в ходе сессии 11 января к 14:05 мск прибавляет 1,43%, РТС растет на 1,84%. Поддержку рынку оказали новости с переговоров между Россией и США. Оборот операций с акциями на ФБ ММВБ примерно на 30% ниже среднего за последний месяц, что объясняется слабым новостным фоном. При этом на площадках Юго-Восточной Азии торги завершились в красной зоне на информации об ухудшении эпидемической обстановки. На премаркете в США также наблюдалось продолжение коррекции под влиянием планов ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики.

Нефть дорожает на фоне ожидания позитивных краткосрочных прогнозов EIA относительно потребления, предложения и цен энергоносителей, которые будут обнародованы в 20:00 мск.

Инвесторов заинтересуют выступления нескольких представителей руководства ФРС, в том числе главы регулятора Джерома Пауэлла. Эти выступления будут носить неформальный характер, но биржевые игроки рассчитывают на детали относительно планов изменения монетарной политики под влиянием слабой статистики по рынку труда за декабрь.

На российском фондовом рынке в лидерах роста девелоперы ЛСР (+7,94%) и ПИК (+1,69%). В аутсайдерах остаются ретейлеры Fix Price Group (-2,71%) и Детский мир (-1,28%).

Акции ЛСР растут на фоне выплат по купону документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций в размере 148,3 млн руб. Несмотря на слабые операционные результаты, компания продолжает снижать долговую нагрузку и выплачивать дивиденды с доходностью 6,4%. Наша цель по бумаге ЛСР на текущее ралли — 761 руб.

Акции Fix Price, как мы и предполагали накануне, обновили исторический минимум, пробив поддержку на уровне 537 руб., и продолжают падать, хотя значимых новостей вокруг компании нет. На текущий момент котировки находятся на отметке 513 руб.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущих торгов: диапазон 3770–3790 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,70–74,50 и 84,50–84,40 соответственно.