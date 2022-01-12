ПСБ: Сегодня отечественный фондовый рынок пытался вернуться в повышательный тренд и закрепиться выше 200 дневной средней

Егор Жильников, главный аналитик ПСБ.

Сегодня «покупатели» вернулись на рынок акций, отыгрывая потери понедельника на фоне стабилизации ситуации на фондовом рынке США, а также высоких цен на энергоносители (баррель нефти торгуется выше 81,5 долл.) Основной вклад в рост индекса был внесен акциями Yandex (+4,7%), следовавших за нормализацией обстановки в технологическом секторе США, перепроданными бумагами АЛРОСА (+2,9%), вернувшиеся выше 120 руб., а также финансовым сектором (ВТБ: +1,2%; TCS Group: +1,7%; МосБиржа: +2,5%), который отыгрывал недавний ощутимый рост ставок по гособлигациям США. Так, индекс МосБиржи (+1,3%) смог подняться к отметке 3800 пунктов. Отметим, что стоимость доллара опустилась ниже 75 руб.

Заметным спросом пользовались и волатильные компании химической промышленности (Акрон: +4,2%; Фосагро: +0,7%) после недавнего заметного падения из-за резко подешевевших удобрений.

Немалый вклад в рост индекса был внесен большинством акций нефтегазовых компаний (Роснефть: +1,5%; Сургутнефтегаз оа: +1,9%; ЛУКОЙЛ: +0,1%; Башнефть оа: +1,8%; Татнефть оа: +0,5%) при поддержке дорогой нефти. Отметим, что НОВАТЭК (+1,0%) заключил долгосрочный контракт с китайской компанией по поставке СПГ с «Арктик СПГ-2».

Неплохо выглядел и сектор горной добычи и металлургии. Толкали индекс вверх, в первую очередь, бумаги Норникеля (+1,0%), дорожающие перед приближающейся дивидендной отсечкой, а также перепроданные акции АЛРОСА. Ожил спрос и на бумаги большинства сталелитейщиков (Северсталь: +1,2%; НЛМК: +1,7%), пытающиеся отыграть просадку последних дней. Исключением стали лишь акции ММК (-0,7%), которые торгуются сегодня последний день с дивидендами. Слабее остальных акций цветной металлургии выглядели бумаги РУСАЛ (+0,3%), которые ранее торговались сильнее рынка.

Из лидеров роста также отметим акции Интер РАО (+1,7%) и М.Видео (+3,6%) пытающиеся отскочить от своих минимумов и ряд девелоперов (ЛСР: +7,9%; Эталон: +4,1%; ГК ПИК: +3,0%), продолжающие рост второй день подряд на довольно высоких объемах.

Из аутсайдеров торгов выделим депозитарные расписки Fix Price (-4,1%), которые снижаются в цене второй день к ряду без отчетливого новостного потока.

Считаем, что индекс МосБиржи постарается развить новый виток роста к отметке 3900 пунктов на фоне роста аппетита глобальных инвесторов к риску, а также высоких цен на энергоносители. По нашим оценкам, ключевым фактором риска выступает завтрашняя статистика по инфляции в США, которую мы ожидаем в рамках консенсуса, что может отразиться на легком росте ставок по гособлигациям США.

*данные по состоянию на 18:00 по московскому времени

ПАО "Промсвязьбанк"