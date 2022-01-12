«Фридом Финанс»: Российский рынок растет на фоне улучшения новостной повестки

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 11 января на российском фондовом рынке проходят в зеленой зоне. К 16:00 мск индекс Московской биржи прибавил 1,54%, РТС повысился на 1,96%, индекс голубых фишек поднялся на 1,60%. В лидерах роста оказались Яндекс (+2,3%), ЛСР (+8,39%) и Алроса (+2,61%). Хуже рынка выглядят Fix Price Group (-2,62%) и Детский мир (-1,56%).

Акции Яндекса растут на новости о том, что правительство устранило межведомственные разногласия по программе экспериментального правового режима (ЭПР), в рамках которого в России начнут работать беспилотные такси. Запуск сервиса планируется в феврале текущего года.

Котировки ЛСР повысились после поднятия ипотечных ставок, которое повлекло за собой дисконтирование цен на жилье в новостройках для поддержания темпов продаж. Котировки LSRG оттолкнулись от мощной поддержки, которая разворачивала тренды в конце 2018-го и середине 2020-го.

Акции Алросы демонстрируют позитивную динамику при отсутствии новостей, однако этот небольшой рост вполне укладывается в коррекционное движение внутри нисходящего ценового канала и может носить временный характер.

Кмопания Fix Price сегодня возглавила антирейтинг, хотя ее котировки падают с момента выхода на биржу. Не исключено, что позиции в бумагах сокращали портфельные инвесторы.

Стоимость акций Детского мира незначительно корректируется в рамках глобального нисходящего тренда. Однако вскоре ожидается публикация отчета компании за четвертый квартал. Как следствие, мы полагаем, что снижение котировок будет ограничено областью поддержки, расположенной на отметке 121 руб. за бумагу. Выручка компании традиционно растет перед новогодними праздниками, поэтому вряд ли стоит ожидать сильных движений по данным бумагам до релиза квартальных результатов.

Нефть марки Brent продолжает торговаться по $81-82 за баррель, поскольку котировки встретили серьезное сопротивление в районе отметки $83, которое «быки» пытаются пробить начиная с прошлой недели. Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA будет опубликован сегодня в 20:00 мск, данные по запасам нефти от API выйдут завтра в 00:30 мск. На момент написания обзора (16:30 мск) бочка Brent котируется по $81,72 (+1,04%).

Российский рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста фондового рынка РФ, высоких цен на нефть и снижения геополитической напряженности. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил о готовности принять необходимые меры в рамках минских договоренностей ради мира в Донбассе, что снижает вероятность введения новых экономических санкций стран Запада в отношении РФ, а также способствует более мягкому режиму переговоров между Россией и блоком НАТО, которые пройдут 12 января. Пара USD/RUB снижается до 74,93 (-0,11%), EUR/RUB корректируется до 84,86 (-0,14%).

Из важных корпоративных событий отметим предстоящее голосование в Сенате США по санкциям против Северного потока — 2. Кроме того, сегодня совет директоров ЛУКОЙЛа рассмотрит план на 2022 год, а на ОСА компании Евраз будет проведено голосование по выделению Распадской.