«Открытие»: Отечественные акции дорожают на позитивном внешнем фоне

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Отечественные акции дорожают на позитивном внешнем фоне

· Российские индексы возобновили рост. Нефть стремится к отметке $82 за баррель Brent. Главный экономист ЕЦБ Филип Лэйн заявил, что в ЕЦБ не ожидает инфляцию выше 2% в среднесрочной перспективе. Соответственно, вероятность ужесточения денежной политики в Европе остаётся низкой. Во многом это способствовало улучшению аппетитов к риску, тем более, что рынки демонстрировали краткосрочную перепроданность.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3796,06 п. (+1,53%), а индекс РТС - 1597,08 п. (+2,03%).

· Существенный вклад в отскок рынка вносят акции «Яндекс», которые накануне были среди аутсайдеров. Однако лидером торгов всё же является сектор строительных компаний благодаря очередному мощному росту бумаг ЛСР. Если же говорить о секторах, то рост более 2% в финансах за счёт акций «Московской Биржи» и ВТБ. Впрочем, рост более 1% также в секторах нефти и газа, металлов и добычи, а также химии и нефтехимии.

· Бумаги «Белуга Групп» в ближайшие три года может провести вторичное размещение акций за счёт казначейского пакета, или аннулировать его. Об этом заявил глава компании Александр Мечетин. По его словам, изменения в дивидендной политике не планируются, хотя компания на практике выплачивает более 25% прибыли. К 2024 году компания планирует увеличить выручку вдвое. Чистый долг к EBITDA составляет на текущий момент 2,x. В ближайшие годы планируется открывать до 500 магазинов в год, преимущественно в московском регионе и в Санкт-Петербурге.

· Бумаги «РусАл» вяло отреагировали на решение акционеров отказаться от выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев. По сути, против этого решения высказалась лишь Sual Partners, которая контролируется Виктором Вексельбергом и партнёрами.

Ослабление геополитических рисков поддерживает укрепление рубля

· Рубль продолжил укрепляться, хотя динамика заметно замедлилась. В пользу российской валюты работает дорожающая нефть и дальнейшая разрядка ситуации в Казахстане. Однако высокие цены на нефть также могут стать негативом. В среду Минфин объявит очередные параметры реализации бюджетного правила на ближайший месяц и можно предположить, что закупки валюты увеличатся.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 6145 рублей.

· Ставки MosPrime выросли до 8,50% на день, 8,68% на неделю и снизились до 9,02% на месяц.

· Доллар на Forex был под небольшим давлением. DXY снижался на 0,1%. Однако в паре с иеной американская валюта укреплялась почти на 0,3%. Инфляционные ожидания в Японии выросли до максимума за два года, что предполагает наличие строго отрицательной доходности. Фунт стерлингов, напротив, показал двухмесячный максимум против доллара США. Банк Англии в декабре повысил ставку и ожидается аналогичное решение на ближайшем заседании.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY – 95,91 (-0,09%),

· EUR-USD - $1,133 (+0,06%),

· GBP-USD - $1,358 (+0,07%),

· USD-JPY – 115,47 (+0,28%),

· USD-RUB – 74,87 (-0,17%),

· EUR-RUB – 84,83 (-0,17%).

Отскок в технологичных акциях обеспечивает рост европейских индексов

· После семи подряд сессий снижения сектор технологий помогает европейским индексам демонстрировать позитивную динамику. Отскок в секторе превышает 2%, хотя накануне он потерял около 3,6%. Частичную поддержку рынку также оказывает заявление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лэйна, который не ожидает инфляцию выше целевых 2% в среднесрочной перспективе. Впрочем, в подобный сценарий всё трудней поверить. Согласно информации ОЭСР, инфляция в странах организации достигла 5,8% в ноябре, или максимума за 25 лет. В октябре инфляция составляла 5,2%. Если судить по странам еврозоны, то это ещё не предел. В Morgan Stanley также полагают, что ЕЦБ не будет повышать ставку в текущем году, но закрепление инфляции на высоком уровне может оказать дополнительное давление на регулятора, тем более, если общей мировой тенденцией станет ужесточение денежной политики.

· Перед стартом периода отчётности в Европе Refinitiv data указывает на рост прибыли европейских компаний на 49,3% в IV квартале. В денежном выражении прибыль могла увеличиться до 109,1 млрд евро.

· Германская Delivery Hero ожидает достичь точки безубыточности в II полугодии. Период пандемии существенно повысил спрос на услуги доставки еды. На этом фоне акции компании дорожали более чем на 5%.

· Бумаги Nokia дорожали более чем на 2%. Производитель телекоммуникационного оборудования ожидает превзойти свои финансовые планы на 2021 год.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7496,62 п. (+0,69%),

· DAX - 15943,16 п. (+1,11%),

· CAC 40 - 7209,67 п. (+1,32%).

Дефицит поставок не даёт нефти дешеветь

· Нефть поднималась выше $82 за баррель Brent в рамках европейских торгов. Ливия, хоть и объявила о восстановлении добычи на ряде остановленных месторождений, но пока отгрузка остаётся в прежнем объёме. Порт Эс-Сидер нефть не отгружает.

· Также напомним, что в декабре ОПЕК увеличила добычу лишь на 70 тыс. бар. в сутки при разрешённых 253 тыс. бар. Кроме того, беспорядки в Казахстане привели к временному сокращению производства нефти, включая месторождение Тенгиз. В России январь также является периодом традиционного сокращения добычи из-за суровых условий в ряде добывающих регионов.

· Опрос Reuters говорит о том, что запасы нефти в США могут сократиться седьмую неделю подряд. По предварительным результатам, участники рынка ждут их уменьшения на 2 млн бар.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $81,94 (+1,32%),

· WTI - $79,32 (+1,39%),

· Алюминий - $2948,5 (+0,58%),

· Золото - $1806,9 (+0,45%),

· Медь - $9656,28 (+0,64%),

· Никель - $21375 (+2,77%).

Технологичный сектор готов обеспечить американскому рынку отскок

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,15% в Dow Jones до 0,45% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,761%.

· Председатель ФРС Джером Пауэлл, скорее всего, получит одобрение сената на свой второй срок. Поэтому для рынка это уже не является загадкой. Однако запланированные выступления представителей ФРС могут пролить свет на ближайшие решения регулятора. Некоторые банки ждут повышения ставки уже в марте.

· Если же говорить об оперативной обстановке на рынке, то разворот индекса NASDAQ накануне позволяет говорить об инерции отскока. NASDAQ на предыдущих торгах снижался до 2,7%, но смог выйти в плюс.

· Таким образом, могла сработать стратегия покупки «проливов». Естественно, что потенциал отскока может быть далеко не значительным, но, как минимум, рынок приступил к прощупыванию точки равновесия.