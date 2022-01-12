«Фридом Финанс»: COVID-19 вновь оказывает давление на котировки

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Это было обусловлено тем, что американские биржи резко вышли из красной зоны. Лидерами роста на российских площадках вновь стали акции Группы ЛСР (+9,18%). В аутсайдерах опять оказались бумаги Fix Price (-4,92%) на фоне отсутствия новостей. Пара USD/RUB опустилась ниже психологически важной отметки 75,0.

COVID-19 продолжает удерживать внимание инвесторов. Скорость распространения нового штамма намного превышает показатели прошлых вариантов, что вынуждает ВОЗ давать мрачные прогнозы. Не исключено, что уже через несколько недель заболеет значительная часть жителей Европы и США. Хотя новый штамм менее опасен, однако его стремительное распространение окажет давление на экономику: десятки миллионов работников в США и Европе будут переведены на домашний режим, может заметно сократиться активность в сегменте транспорта и потребления. Не исключено, что новый всплеск заболеваемости COVID-19 приведет к временному снижению цен на нефть и металлы, а также вызовет проседание котировок компаний нефтегазового и потребительского сектора.

Ожидаем смешанную динамику. В фокусе внимания инвесторов будут данные по инфляции в Китае, США и России. Ускорение роста цен может спровоцировать негативную реакцию на сырьевых и фондовых рынках. Однако если фактические данные окажутся лучшее прогноза, это может вызвать значительный рост котировок. Прогноз по паре USD/RUB: 74,5–75,5. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3750–3800 пунктов.