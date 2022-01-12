ПСБ: Рынок нефти перекуплен, риски негативного влияния омикрона на спрос считаем высокими

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent, вопреки ожиданиям, остаются на высоких уровнях, вплотную подбираясь к пикам конца 2021 г. Выступление Дж.Пауэлла напротив сыграло в плюс, так как глава ФРС высказал оптимизм относительно экономики США до конца этого года, а влияние омикрона на спрос оценил как слабое. Статистика от API вышла слабой, но рынки это проигнорировали: так, запасы сырой нефти снизились на 1,1 млн брр., тогда как запасы бензинов и дистиллятов выросли на 10,9 и 3 млн барр. соответственно. Сегодня в фокусе данные от Минэнерго США и публикация ИПЦ в США за декабрь, полагаем, что цены на нефть Brent, и так сильно перекупленные, стабилизируются в зоне 81-83 долл./барр. В свою очередь мы оцениваем риски омикрон-штамма как повышенные на текущий год, и полагаем, что в случае введения новых ограничений по миру потенциал восстановления спроса на энергоносители будет заметно ограничен.

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