ПСБ: Сегодня главным событием для российского рынка облигаций будут аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник цены рублевых облигаций продолжили снижение. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 8,71% (+12 б.п. вчера и +26 б.п. с начала года), доходность ОФЗ срочностью 1-5 лет вчера выросла на 15-20 б.п. (с начала года уже на 35-40 б.п.). Инвесторы отыгрывали ожидания ужесточения монетарной политики мировыми ЦБ и рост доходности облигаций на глобальном рынке, прошедший на прошлой неделе. Также сказываются ожидания повышения ставки ЦБР на заседаниях в феврале-марте.

Вчерашнее выступление председателя ФРС нейтрально отразилось на глобальном рынке облигаций, доходность UST-10 консолидируется около 1,74%. После публикации на прошлой неделе протокола последнего заседания ФРС рынок был готов к ужесточению риторики регулятора. В то же время возможность более 3-х повышений базовой ставки еще не заложена в цены. Повышение ставки ФРС в этом году до 1% и выше вместе с сокращением баланса, по нашим оценкам, может привести к росту доходности UST-10 до 2,5% во втором полугодии этого года.

Минфин РФ сегодня проведет безлимитные аукционы, на которых предложит семилетние ОФЗ-ПД 26237 и инфляционные ОФЗ 52004 с погашением в марте 2032 г. Для выполнения квартального плана по размещению ОФЗ на 700 млрд руб. ведомству необходимо каждую неделю продавать гособлигации в среднем на 64 млрд руб., что в текущей конъюнктуре достаточно сложно. При сохранении высоких ценах на нефть Правительство, скорее-всего, сократит план заимствований.

Результаты сегодняшних аукционов Минфина РФ будут сильно влиять на динамику рынка рублевых облигаций. Размещение классических ОФЗ 26237 в большом объеме с премией к вторичном рынку может сдвинуть кривую доходности ОФЗ вверх еще на 5 – 10 б.п.

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