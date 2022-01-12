«Фридом Финанс»: S&P 500 останется в широком коридоре

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 11 января основные американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне. S&P 500 повысился на 0,92%, до 4713 пунктов, Dow Jones поднялся на 0,51%, Nasdaq прибавил 1,41%. Рост показали все входящие в S&P 500 сектора, кроме коммунальных услуг (-0,92%), недвижимости (-0,16%) и нециклических потребительских товаров (-0,14%). В лидерах был энергетический сектор (+3,41%).

· Прибыль и выручка Accolade (ACCD: +27,7%) за третий квартал существенно превзошли ожидания. Менеджмент повысил прогноз, в соответствии с которым выручка компании в 2023 финансовом году должна увеличиться на 25% г/г, притом что планы по доходам на 2022 ФГ также пересмотрены в сторону повышения.

· Illumina, Inc. (ILMN: +17,0%) заключила долгосрочное партнерство с Agendia N.V. для разработки диагностики in vitro (IVD) для онкологического тестирования. Также компания объявила о сотрудничестве с Boehringer Ingelheim в создании сопутствующей диагностики (CDx) для нескольких ее онкологических программ.

· Aptiv PLC (APTV: -3,3%) анонсировала покупку Wind River за $4,3 млрд. Ориентировочно сделка завершится в середине 2022 года.

Фискальная политика остается в поле зрения инвесторов всего мира.

Накануне председатель ФРС Джером Пауэлл выступал перед Банковским комитетом Сената в рамках процедуры переназначения на этот пост. Глава регулятора вновь отметил рекордные за последние годы темпы роста экономики и устойчивость рынка труда. В то же время Пауэлл указал на возникший в результате пандемии дисбаланс между спросом и предложением, который привел к повышению инфляции. Глава регулятора заявил об опасениях, связанных с последствиями высокой инфляции, и выразил готовность использовать имеющиеся у Федрезерва инструменты для поддержания уверенного роста экономики и сильного рынка труда, а также для предотвращения дальнейшего разгона инфляции.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил WSJ, что считает целесообразным начать цикл повышения ставок сразу же после мартовского заседания FOMC и выступает за три пересмотра ставки за текущий год. По мнению Бостика, инфляция в этом году будет снижаться, что позволит ФРС предпринимать решительные шаги. Как сообщает агентство Bloomberg, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер также выступает за три повышения ставки в 2022-м начиная с марта и солидарна с коллегой Эстер Джордж, возглавляющей ФРБ Канзас-Сити, которая предлагает сократить баланс Федрезерва.

· Ведущие площадки Юго-Восточной Азии завершили торги 12 января в зеленой зоне. Китайский CSI 300 повысился на 1%, японский Nikkei 225 вырос на 1,92%, гонконгский Hang Seng поднялся на 2,79%. EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 0,34%.

· Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $84,31 за баррель. Золото торгуется по $1816,7 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4654–4772 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные о динамике потребительской инфляции за декабрь. Прогноз: 7,1% (без учета сезонности) после 6,8% в ноябре.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 65 пунктов.

S&P 500 продолжает движение в рамках восходящего канала. Накануне индекс нашел поддержку вблизи 50-дневной скользящей средней и в ближайшие дни может продемонстрировать краткосрочный разворот вверх. Индикатор RSI колеблется около 50 пунктов, не подавая четких сигналов. MACD указывает на возможность затухания краткосрочной коррекции.