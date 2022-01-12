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Курсы валют ЦБ РФ на 12 января: 74,5277 руб/доллар США и 84,6709 руб/евро

ЦБ РФ с 13 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 74,5277 руб.
  • 1 евро - 84,6709 руб.
  • 10 китайских юаней - 117,0880 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3078 р. (0,41%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2075 р. (0,24%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3580 р. (0,30%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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