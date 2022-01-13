«Фридом Финанс»: Нефть может получить импульс для роста

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 12:10 на торгах 12 января индекс Мосбиржи рос на 0,58%, РТС прибавлял 0,85%. Объем операций с акциями на ФБ ММВБ примерно на 40% ниже среднего за последний месяц. Азиатские фондовые площадки завершили сессию в плюсе, фьючерсы на индексы США также движутся вверх, реагируя на состоявшееся накануне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе.

Нефть дорожает после публикации данных API по запасам, отразивших их снижение на 1,077 млн баррелей при консенсусе 1,950 млн, неделей ранее было зафиксировано сокращение запасов сырья на 6,432 млн баррелей. В 18:30 мск сегодня будет обнародована официальная статистика от EIA, предполагающая сокращение запасов нефти на 1,9 млн баррелей после 2,1 млн неделей ранее. В случае более существенного уменьшения показателя нефтяные котировки получат новый позитивный импульс.

Новостной фон для российского рынка сегодня будут определять итоги переговоров между Москвой и НАТО.

В 16:30 мск будут опубликованы данные по инфляции в США за декабрь, которые выступают одним из важнейших индикаторов для определения монетарной политики ФРС. Напомним, что несколько представителей руководства американского ЦБ накануне подтвердили планы начать повышение ставок в марте.

В лидерах роста на отечественных площадках остаются ЛСР (+1,22%) и Русал (+1,82%). В аутсайдерах по-прежнему Fix Price Group (-2,21%), к которой сегодня присоединился ММК (-3,40%), чьи бумаги дешевеют после дивидендной отсечки. Дивдоходность по акции Магнитки составила 3,8%, по нашим прогнозам, после публикации финансового отчета котировки компании вырастут до 88,04 руб.

Бумаги Русала продолжают дорожать в связи с отказом руководства компании выплачивать дивиденды за 2021 год и решением направить капитал на поддержание бизнеса для устранения негативных последствий пандемии. Мы считаем, что котировки эмитента продолжат рост до 92,60 рублей.

Ориентир для индекса Мосбиржи на сегодняшнюю сессию: диапазон 3820–3850 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,20–74,70 и 84,40–84,80 соответственно.