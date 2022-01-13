ПСБ: Сохранение благоприятного внешнего фона позволило индексу МосБирже вернуться в границы долгосрочного растущего тренда

Головинов Алексей, ведущий аналитик ПСБ

Сегодня индекс МосБиржи (+1,2%) продолжил восстанавливаться благодаря сохранению благоприятного внешнего фона, вернувшись в границы повышательного тренда. Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла в Сенате США вчера вечером не преподнесло негативных сюрпризов, позволив мировым рынках продолжить восстановление и сегодня. Дополнительную поддержку общерыночным настроениям оказала сегодняшняя публикация данных по потребительской инфляции в США (показатель совпал с ожиданиями, поднявшись до 7% г/г), способствуя ослаблению доллара и крепости товарных рынков.

В результате в лидеры роста среди ключевых сегментов вышли «весовые» нефтегазовый и финансовый сектора. Так, при поддержке высоких цен на нефть бумаги ЛУКОЙЛа (+1,6%), Роснефти (+2,0%) и НОВАТЭКа (+0,9%) продолжили восходящее движение, начавшееся в середине декабря прошлого года, при этом акции Газпрома (+1,1%) росли чуть медленнее. В финансовом секторе взлетел TCS Group (+3,4%), отыгрывающий улучшение настроений глобальных инвесторов, а также новость о приобретении небольшого криптосервиса. А вот акции Сбера (-0,6%) двигались «против» рынка, по-прежнему лишенные идей в условиях сохранения санкционных опасений.

Сохранился спрос на бумаги производителей цветных металлов. Так, бумаги РУСАЛа (+2,7%) дорожают из-за роста цен на алюминий, которые меньше чем за месяц подросли на 11%, в течения дня тестируя отметку 3000 долл./т. Бумаги Норникеля (+1,2%), последний день торгующиеся с учетом промежуточных дивидендов (1 523 рубля на акцию), что подразумевает доходность около 6,3%, завершили основную сессию чуть выше 24 000 рублей. Ожидаем, что акции компании смогут быстро закрыть дивидендный гэп. Способствовать этому, на наш взгляд, будет крепость рынка никеля: устойчивый спрос на металл, с падением биржевых запасов почти к историческим минимумам способствуют дальнейшему росту его стоимости, уже обновившей многолетние максимумы. В сталелитейном секторе уверенным ростом отметились лишь акции НЛМК (+1,6%), которые сегодня закрыли дивгэп, вернувшись выше 220 рублей. Бумаги ММК снизились ввиду дивидендной отсечки, потеряв 3%.

Из прочих бумаг отметим неплохой рост акций ЛСР (+3,5%), вернувшихся выше 700 руб., отскок высоковолатильного последний дни Акрона (+4,0%), а также позитивную динамику Магнита (+2,0%) и Белуги (+5,4%). Пытались продолжить повышательное движение и бумаги Yandex (+1,2%), к концу торгов все-же растерявшие большую часть внутридневных приобретений, а также сильно перепроданный OZON (+1,6%), пытающийся отскочить от уровня 2 000 рублей.

Аутсайдерами торгов вновь стали депозитарные расписки FIX PRICE (-2,6%), а также безыдейные акции АЛРОСА (-1,4%).

Ожидаем, что завтра позитивные настроения на российском рынке сохранятся благодаря благоприятной ценовой конъюнктуры рынков энергоносителей, что поможет индексу МосБиржи протестировать 200-дневную среднюю (район 3865 пунктов).

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