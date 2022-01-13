ПСБ: Пара доллар-рубль может вернуться к 75 руб.

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль сегодня впервые за четыре дня прервала свой нисходящий тренд и перешла к консолидации у отметки 74,5 руб.

Вчера пара доллар-рубль оказалась зажата в узком диапазоне 74,2-74,8 руб., прервав свое движение вниз. Не поддержали рубль ни рост стоимости барреля Brent (выше 84 долл.), ни откат позиций доллара к мировым валютам после публикации данных по инфляции в США, которые вывели евро выше отметки 1,14 впервые с ноября. Паузе в укреплении национальной валюты способствовала локальная перепроданность доллара, накопленная в результате сильного движения предыдущих дней, а также некоторого усиления геополитических опасений на фоне сообщений западных СМИ о подготовке очередного пакета антироссийских санкций в США.

Внешний фон на утро четверга для рубля, скорее, умеренно негативен: нефтяные котировки слегка корректируются после обновления многолетних максимумов, аппетит инвесторов к риску также притух в ожидании завтрашнего старта сезона отчётностей в США (первыми отчитываются крупнейшие банки, формирующие картину развития финансового сектора) и обилия статистических данных США.

Сегодня мы ожидаем, что большую часть дня стоимость доллара будет находиться в диапазоне 74,5-75 руб. при поддержке дорогой нефти, однако опасаемся, что пара доллар-рубль может завершить торговый день у отметки 75 руб.

ПАО "Промсвязьбанк"