«Фридом Финанс»: Инвесторы не испугались инфляции

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Сессия 12 января на отечественных площадках завершилась в плюсе второй день подряд. Лидерами роста на новостях о возможном SPO стали акции Группы Белуга (+5,39%). В аутсайдерах на сообщении о выкупе бумаг головным акционером и возможном в дальнейшем делистинге стали бумаги Иркутскэнерго (-7,97%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74,5–75.

Инфляция в США достигла максимума за 40 лет. В связи с этим Федрезерв в течение этого года может повысить ставку до 1% и выше, прибегнув к этой мере четырежды, а не трижды, как планируется на сегодня. Инвесторы пока слабо реагируют на вышедшие статданные, хотя инфляция ускоряется уже более полутора лет, поднявшись выше 5%. Этот фактор негативен в первую очередь для американских компаний с высоким уровнем локализации производства. В случае ослабления доллара давление ощутят и те корпорации, которые использует в цепочке поставок импорт. При этом девальвация доллара не исправит ситуацию, поскольку дефицит торгового баланса США, составляющий порядка $80 млрд в месяц, будет только нарастать. Спокойствие на фондовом рынке объясняется позитивными ожиданиями в отношении корпоративной отчетности, которая будет оставаться сильной еще один-два квартала благодаря увеличению объема продаж с ускорением инфляции. По мере повышения ставки потребительский и промышленный спрос начнет слабеть, но этот процесс будет плавным, его ход будет зависеть от того, насколько измени тся инфляция. В ближайшее время мы не прогнозируем шоков на фондовом рынке из-за высокой инфляции, влияние этого фактора на рынок в России сейчас минимально.

Ожидаем смешанную динамику. Из важной статистики отметим данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США. Прогноз для пары USD/RUB: 74,50–75,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3800–3850 пунктов.