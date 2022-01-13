«Открытие»: Акции США радуются инфляции в рамках прогнозов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Индекс МосБиржи может испытать на прочность поддержку в районе 3800 пунктов.

Азиатские индексы преимущественно снижаются. Металлы негативно реагируют на снижение объёмов кредитования в Китае. Однако на валютном рынке без резких движений: DXY пытается вернуться к уровню 95,0 п.

Важной статистики в первой половине четверга не будет. По сути, важные данные поступят на американском отрезке торгов. Выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Также появятся данные по ценам производителей США. PPI мог ускорить рост до 9,8% в декабре с 9,6% в ноябре, а Core PPI до 8,0% с 7,7%. В России «Алроса» сообщит данные по продажам за декабрь и весь 2021 год.

Нефтегазовый сектор вновь подставил плечо всему рынку

Отечественные индексы показали рост, игнорируя новости о подготовке очередных санкций со стороны США. Позитивный фон торгам создавала нефть, которая к вечеру пыталась выйти на уровень выше $85 за баррель Brent. В остальном российские акции повторяли динамику внешних рынков. В санкционной тематике нет ничего нового, да и появление информации больше расценивается в качестве аргументов для переговорного процесса, который происходит между РФ и США, РФ и НАТО, а также предстоящих переговоров на уровне ОБСЕ. Одновременно в МЭА говорят о вине России в газовом кризисе Европы, хотя со стороны США продолжают звучать призывы о блокировке проекта «Северный поток 2». Тем не менее, отечественные акции смогли прорваться сквозь завесу вторичного негатива.

По итогам основной сессии 12 января индекс МосБиржи - 3829,95 п. (+1,18%), а индекс РТС - 1612,80 п. (+1,09%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 100,865 млрд рублей.

Все отраслевые индексы показали рост. Наиболее значимый вклад в повышение индексов внесли секторы нефти и газа (+1,49%), а также финансов (+1,49%). Впрочем, стоит отметить, что динамика бумаг Сбербанка и ВТБ была негативной. Вместе с «Газпром Банком» они оказались в очередном списке на американские ограничительные меры.

Сектор нефти и газа вполне справедливо оказался среди лидеров дня. Попытки нефти штурмовать уровень $85 за баррель Brent подтверждаются дальнейшим улучшением прогнозов крупнейших банков. В Morgan Stanley ожидают Brent по $90 в III квартале, а в J.P. Morgan к концу текущего года. Впрочем, это далеко не самые позитивные прогнозы. Некоторые аналитики заговорили о $100 на фоне явных проблем с восстановлением производства в ОПЕК из-за нескольких лет слабых инвестиций.

Бумаги TCS Group оказались лидером индекса МосБиржи. TCS Group купила швейцарский финансовый сервис в области цифровых активов Aximetria. Aximetria будет развиваться в рамках международной экспансии Tinkoff Group с соблюдением всех требований юрисдикций международного присутствия, сообщила пресс-служба TCS. Параметры сделки будут раскрыты в отчётности финансовой компании по МСФО.

Впереди у индекса МосБиржи линия сопротивления 3865 пунктов, которая совпадает с 200-дневной скользящей. Для продолжения роста индекс должен закрепиться выше данной линии, или произойдёт касание с последующим разворотом на коррекцию. В краткосрочной перспективе рынку ещё может хватить инерции движения, но пока главным аргументом роста остаётся только нефть.

Инфляция в РФ пока не успокаивается, оказывая давление на ОФЗ

Рубль в начале дня укреплялся, но затем ослаб под давлением внутренних и внешних факторов. Инфляция в декабре оказалась аналогичной ноябрьской, Минфин направит на закупку валюты и золота рекордные объёмы, а очередные переговоры РФ и НАТО показали отсутствие каких-либо перспектив.

Во-первых, стоит отметить, что Росстат сообщил об инфляции на уровне 8,39% по итогам декабря. В ноябре показатель находился на аналогичной отметке. Соответственно, динамика роста цен в январе будет определяющей для решения ЦБ РФ по ставке, но участники облигационного рынка пока настроены на ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Согласно информации Минфина РФ, на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила в период с 14 января по 4 февраля будет направлено 585,9 млрд рублей, или 36,6 млрд рублей в день. Это существенно больше, чем в предыдущий период. Соответственно, давление на рубль усилится.

Финансовое ведомство также проводило аукционы ОФЗ, которые оставили много вопросов. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года. Объём размещения составил 16,524 млрд рублей по номиналу при спросе 37,971 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 8,94%. Судя по всему, инвесторы пока не торопятся выкупать облигации при неопределённости динамики инфляции, как внутри страны, так и за её пределами. Доходность 10-летних казначейских обязательств США с начала года выросла почти на 30 базисных пункта. Соответственно, текущая доходность облигаций в большей степени отражает опасение роста доходности в валютах заимствования. Также были размещены ОФЗ-Ин выпуска 52004 с погашением 17 марта 2032 года в объёме 12,042 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 26,028 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 3,09%.

На Forex ситуация заметно поменялась по сравнению с дневной динамикой. Доллар терял свои позиции. DXY снижался на 0,65% до 95,0 п. Реакция рынка оказалась довольно неожиданной. Потребительская инфляция ускорилась в США до 7,0% в декабре по сравнению с 6,8% в ноябре. Более того, Core CPI ускорил рост до 5,5% при ожиданиях 5,4% и 4,9% в ноябре. Тем не менее, рынок столкнулся с ожидаемыми данными, но закладывался на более жёсткий сценарий.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 94,97 (-0,69%),

EUR-USD - $1,145 (+0,72%),

GBP-USD - $1,371 (+0,58%),

USD-JPY – 114,52 (-0,66%),

USD-RUB – 74,71 (+0,35%),

EUR-RUB – 85,50 (+0,97%).

Акции США радуются инфляции в рамках прогнозов

Американские индексы решили не испытывать негативных эмоций по поводу дальнейшего разогрева инфляции. 7,0% роста потребительских цен в декабре — это максимум с 1982 года. Основной вклад в рост цен внесли продовольствие, жильё и подержанные автомобили. Однако именно в последних двух категориях наметилось некоторое замедление роста цен. Впрочем, ещё большим позитивом стало то, что данные по инфляции оказались в рамках ожиданий. Разве только Core CPI немного превысил прогнозы на уровне 5,4% и составил 5,5% в декабре.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в интервью Wall Street Journal отметил, что сложившаяся ситуация всё же потребует четыре повышения ставки в текущем году. Впрочем, он также сообщил, что предпочитает стиль сокращения баланса не за счёт продажи облигаций, а по мере истечения их срока погашения. Напротив, президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер полагает, что приступить к сокращению баланса необходимо как можно скорее.

«Бежевая книга» ФРС вполне обосновывает ужесточение позиции регулятора. В очерках развития региональных экономик отмечается солидный рост бизнеса по всей территории США, а также о способности бизнеса переносить ценовое давление на потребителей. Иными словами, вновь инфляция не встречает на своём пути каких-либо препятствий.

Лишь один сектор здравоохранения закрыл день в минусе (-0,26%). Остальные 10 секторов индекса S&P 500 показали рост, хотя и не столь впечатляющий, как накануне. Лидером был сектор материалов (+0,95%) и на сей раз больше стоит говорить о влиянии китайской статистики по инфляции. В КНР было зафиксировано снижение темпов роста, как потребительских цен, так и цен производителей в декабре.

По итогам торгов:

DJIA - 36290,32 п. (+0,11%),

S&P 500 - 4726,35 п. (+0,28%),

NASDAQ - 15188,39 п. (+0,23%).

Японские акции пугаются крепкой иены, а китайские — снижения спроса на кредиты

Динамика азиатских рынков была преимущественно негативной. Японские акции испытывали давление со стороны Omicron и укрепившейся иены, а в Китае инвесторы продолжают испытывать беспокойство по поводу сектора недвижимости.

Если говорить за весь 2021 год, то китайские банки выдали рекордный объём кредитов. Однако в декабре объём кредитования увеличился на 1,13 трлн юаней, что заметно меньше 1,27 трлн юаней в ноябре . В Шанхае сектор недвижимости терял более 2%, а в секторе потребления потери превышали 1%. Спасал всех сектор энергетики, который повышался более чем на 2%. В Гонконге дешевели акции герои предыдущего дня. Так, бумаги технологичной Tencent падали почти на 1,5%. Как и в Шанхае, под давлением были акции застройщиков. Сектор терял около 3%, а вот бумаги Sunac China Holdings Ltd провалились более чем на 15%. Компания объявила о планах продажи 452 млн своих акций для покрытия кредитных обязательств и прочих расходов на бизнес.

Японский рынок испытывает двойное давление. Ещё накануне иена торговалась по $115,4, но стремительно укрепилась до 114,5 за доллар. Естественно, что такие колебания курса неизбежно сказываются на динамике акций экспортёров. Плюс к этому заболеваемость коронавирусом в стране достигла максимума с сентября текущего года. В подобных условиях инвесторы предпочитают продавать такие бумаги, как оператора кинотеатров Toho, которые теряли почти 5%. Продажи также преобладали в акциях торговых сетей, поскольку в условиях вспышки инфекций люди предпочитают пользоваться онлайн площадками. В плюсе были сырьевые компании, включая японских металлургов.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 28498,11 п. (-0,93%),

Hang Seng - 24344,51 п. (-0,24%),

Shanghai Composite - 3566,95 п. (-0,85%).

Рост запасов нефтепродуктов в США говорит о временных проблемах со спросом

Нефть торговалась в минусе. С одной стороны, есть поводы для разговоров о дефиците поставок, но также о том, что текущие цены мировая экономика может не выдержать, хотя ещё десятилетие назад вполне справлялась с ценами выше $100 за баррель.

Отчёт Минэнерго оказался столь же противоречивым, как и отчёт API. Согласно данным ведомства, на неделе до 7 января коммерческие запасы нефти в США снизились на 4,6 млн бар. до 413,3 млн бар., или на 8% ниже среднего за пять лет. Однако запасы бензина увеличились на 8,0 млн бар. и теперь на 3% ниже среднего за пять лет. Запасы дистиллятов выросли на 2,5 млн бар., но всё ещё на 15% находятся ниже среднего за пять лет. Средний показатель поставок за четыре недели составляет: 20,8 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или +10,8% за год; 8,7 млн бар. бензина в сутки, или +11,8% за год; а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или +7,3% за год. Производство в США сократилось за неделю на 100 тыс. бар. до 11,7 млн бар. в сутки. Таким образом, отчёт Минэнерго подтвердил, что запасы нефтепродуктов активно растут, а это явный признак снижения спроса со стороны конечных потребителей. Впрочем, рынок всё же испытывает проблемы с поставками и пока позиции Brent выше $80 не столь уязвимы.

По состоянию на 8:55 мск: