ПСБ: Глобальный рынок облигаций нейтрально отреагировал на ускорение инфляции в США до 7,0% г/г.

Глобальный рынок облигаций нейтрально отреагировал на ускорение инфляции в США до 7,0% г/г.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 2-7 б.п., доходность 10-летних ОФЗ выросла до 8,75%. Давление на рынок оказывают ожидания повышения ставки ЦБР, большой план заимствований правительства РФ и геополитические риски. Аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ вчера прошли при весьма умеренном спросе и с высокими требованиями по доходности. Ведомство разместило инфляционные ОФЗ 52004 с погашением в марте 2032 г. на 12 млрд руб. при спросе 26,3 млрд руб. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,11% годовых (премия 2 б.п. к закрытию торгов во вторник). Объем размещения 7-летних ОФЗ-ПД 26237 составил 16,5 млрд руб. при спросе 38 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 8,94% годовых, премия к закрытию вторника – 6 б.п.

Гособлигации развитых и развивающихся стран вчера умеренно подорожали. Данные по инфляции в США за декабрь продемонстрировали ускорение до 7% г/г (6,8% в ноябре). Это максимум за почти 40 лет. Однако вышедшие данные совпали с ожиданиями рынка, поэтому реакция на цифры по рекордной инфляции оказалась нейтральной. Ожидания ужесточения монетарной политики ФРС в ответ на ускорение инфляции уже были отыграны в первую неделю января, когда доходность UST-10 выросла на 25 б.п. При текущих темпах инфляции повышение базовой ставки ФРС на 1% в этом году все еще обеспечит мягкую денежно-кредитную политику.

Росстат вчера подтвердил предварительную данные по инфляции в РФ за декабрь на уровне 8,4% г/г и сообщил об ускорении инфляции в период 1-10 января (до 8,6% в годовом сравнении по нашим расчетам). Такая статистика усиливает вероятность повышения ключевой ставки ЦБР на заседании в феврале до 9,0% и в марте до 9,5%, что еще не учтено в ценах ОФЗ. Гособлигации срочностью 1-15 лет сейчас торгуются с доходность 8,7 – 8,9% годовых. До конца первого квартала доходность ОФЗ, по нашим прогнозам, может уйти в диапазоне 9,0 – 9,5% годовых.

После вышедших вчера данных по инфляции в РФ кривая доходности ОФЗ сегодня может сместиться вверх еще на 5 – 10 б.п. Больший рост доходности ждем в ОФЗ срочностью 1-3 года.

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