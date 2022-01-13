Комментарии

ПСБ: Консервативный настрой на рынках сегодня будет преобладать

Мы полагаем, что консервативный настрой на рынках сегодня будет преобладать – пятница насыщена событиями, способными скорректировать отношение инвесторов к риску

Сегодня ожидаем, что пара доллар-рубль может завершить торговый день у отметки 75 руб.

Невнятный внешний фон и дефицит внутренних идей способствуют переходу индекса МосБиржи к консолидации в диапазоне 3800-3840 пунктов

После вышедших вчера данных по инфляции в РФ кривая доходности ОФЗ сегодня может сместиться вверх еще на 5–10 б.п.

Главные новости

Акции Распадской торгуются вблизи исторических максимумов

Наше мнение: По мере приближения к дивидендной отсечке акции Распадской торгуются вблизи исторических максимумов. Дивидендная доходность ожидается на уровне 5,8%. Но учитывая перспективу снижения цен на уголь на горизонте ближайших месяца-двух, мы полагаем, что бумаги не смогут оперативно отыграть дивидендный гэп.

ПАО «Промсвязьбанк»


2A455787 2A677687 2A944849
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
282 человека заболели коронавирусом в Иркутской области
Пятая волна коронавируса в Иркутской области начнется через две-три недели – Минздрав региона
Скворцова заявил о доминировании «омикрона» среди заболевших COVID-19
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги