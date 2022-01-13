ПСБ: Консервативный настрой на рынках сегодня будет преобладать

Мы полагаем, что консервативный настрой на рынках сегодня будет преобладать – пятница насыщена событиями, способными скорректировать отношение инвесторов к риску

Сегодня ожидаем, что пара доллар-рубль может завершить торговый день у отметки 75 руб.

Невнятный внешний фон и дефицит внутренних идей способствуют переходу индекса МосБиржи к консолидации в диапазоне 3800-3840 пунктов

После вышедших вчера данных по инфляции в РФ кривая доходности ОФЗ сегодня может сместиться вверх еще на 5–10 б.п.

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Акции Распадской торгуются вблизи исторических максимумов

Наше мнение: По мере приближения к дивидендной отсечке акции Распадской торгуются вблизи исторических максимумов. Дивидендная доходность ожидается на уровне 5,8%. Но учитывая перспективу снижения цен на уголь на горизонте ближайших месяца-двух, мы полагаем, что бумаги не смогут оперативно отыграть дивидендный гэп.

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