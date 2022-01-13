Комментарии

Ангарская компания Дитэко задолжала работникам 34,6 млн рублей

Прокуратура начала проверки.

По версии следствия, 127 работникам нефтеперерабатывающего предприятия не получали зарплату около двух месяцев. Предприятие, при наличии всей разрешительной документации, производства не начинало.

Материалы направила в СК по Иркутской области для решения вопросам об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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