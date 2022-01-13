Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 13 января: 74,5686 руб/доллар США и 85,4556 руб/евро

ЦБ РФ с 14 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 74,5686 руб.
  • 1 евро - 85,4556 руб.
  • 10 китайских юаней - 117,2460 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0409 р. (0,05%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7847 р. (0,93%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1580 р. (0,13%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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