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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 января: 4 352,3101 руб/1 г золота и 54,1300/1 г серебра

ЦБ РФ с 13 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 352,3101 руб.
  • 1 грамм серебра - 54,1300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 331,4199 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 583,7798 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,9702 р. (0,21%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,19%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 57,7401 р. (2,54%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,7400 р. (0,52%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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