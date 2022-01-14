«Фридом Финанс»: Котировки стабилизируются

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 12 января основные американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 0,28%, до 4726 пунктов, Dow Jones прибавил 0,11%, Nasdaq вырос на 0,23%. Лучшую динамику продемонстрировал сектор сырья и материалов (+0,95%). Эмитенты из отраслей ИТ (+0,44%), циклических потребительских товаров (+0,63%) и коммуникаций (+0,36%) также закрылись в плюсе на фоне сильной динамики компаний FANMAG. В аутсайдерах оказался сектор здравоохранения (-0,26%) ввиду снижения котировок биотехнологических компаний и больниц.

· Infosys (INFY: +2,9%) смогла превзойти общерыночные ожидания по квартальной выручке и EPS. Отмечается уверенное масштабирование цифровой трансформации, рост доли рынка и сохранение рентабельности. Менеджмент также повысил прогноз по продажам на 2022 год.

· По решению CMS, некоторые участники клинических испытаний препарата Aduhelm от Biogen (BIIB: -6,7%) будут ограничены в возмещении от Medicare.

· Предварительные результаты Quest Diagnostics (DGX: -6,8%) за четвертый квартал 2021-го смогли побить консенсус рынка. Прогноз по EPS на 2022 год повышен, но оказался ниже ожиданий из-за инфляции, повышения затрат на оплату труда и инвестиций в рост.

Декабрьский ИПЦ вновь превысил рыночный консенсус 0,4% м/м, достигнув 0,5% м/м, что, впрочем, ниже ноябрьского значения 0,8%. В годовом выражении ИПЦ составил 7%, на 0,2% превзойдя ноябрьское значение и достигнув уровня 1982 года. Однако стоит принять во внимание, что декабрьский отчет отражает показатели инфляции, отмечавшиеся до резкого роста заражений штаммом «омикрон». Этот фактор может подстегнуть цены в январе, хотя прочие аспекты, способствовавшие разгону инфляции ранее, напротив, могут начать слабеть в ближайшие месяцы.

На этом фоне сегодняшнее выступление члена FOMC Лаэль Брейнард, скорее всего, не принесет сюрпризов. Среди ключевых целей ФРС по-прежнему отмечаем стремление к замедлению инфляции до 2% и ускорение сворачивания мер стимулирования на фоне продолжающегося восстановления рынка труда. Скорее всего, «ястребиный» сдвиг настроений ФРС окончен, что может несколько стабилизировать рынки. Стратегия buy-the-dip сохраняет актуальность и все чаще применяется в отношении акций «роста». Кроме того, инвесторов несколько успокаивает смягчение «ястребиной» риторики Джерома Пауэлла в отношении сроков сокращения баланса ФРС. Позитива добавляют положительные комментарии корпораций о сохранении спроса на их товары/услуги и об устойчивости рентабельности, а также тот факт, что заражения штаммом «омикрон», возможно, уже достигли пика.

· Азиатские фондовые площадки завершили торги 13 января преимущественно в минусе. Китайский CSI 300 упал на 1,64%, японский Nikkei 225 снизился на 0,96%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,11%. EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 0,03%.

· Аппетит к риску неуверенный. Доходность трежерис удерживается на уровне 1,72%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $84,76 за баррель. Золото торгуется по $1822 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4700–4750 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс цен производителей за декабрь. Рынок ожидает, что показатель достигнет 9,8% при 9,6% в ноябре.

Сегодня квартальный отчет представит Delta Air Lines (DAL) — один из крупнейших авиаперевозчиков США с долей рынка около 15%. Консенсус-прогноз предполагает, что выручка компании составит $8,856 млрд (+123% г/г) при EPS $0,13 (+95% г/г). Столь существенный рост показателей обусловлен эффектом низкой базы: в 2020 году авиакомпании столкнулись с беспрецедентными сложностями и ограничениями, вызванными пандемией. В частности, тогда выручка на одну доступную пассажирскую милю упала на 53%. Сегодня авиаперевозки активно восстанавливаются, несмотря на локальные трудности, связанные с нехваткой персонала.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 66 пунктов на фоне ослабления неопределенности, связанной с «ястребиным» сдвигом в риторике ФРС.

S&P 500 продолжает движение в рамках восходящего канала. Накануне индекс нашел поддержку вблизи 50-дневной скользящей средней и в ближайшие дни может демонстрировать краткосрочную восходящую динамику. Индикатор RSI колеблется около 50 пунктов, не подавая четких сигналов. MACD указывает на возможность ослабление инициативы «медведей».