«Фридом Финанс»: Акции ММК восстанавливаются после коррекции

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 13 января индекс Мосбиржи к 12:50 мск терял 0,58%, а РТС опускался на 0,31% на фоне смешанных настроений на долговом рынке. Оборот по акциям на ФБ ММВБ примерно на 20% ниже среднего за последний месяц. Активность снижена из-за ожидания публикации индекса потребительских настроений в России.

Фондовые площадки Юго-Восточной Азии и фьючерсы в США демонстрируют разнонаправленные движения в связи с противоречивыми данными по денежной массе в азиатском регионе.

Нефть дешевеет, реагируя на статистику недельной загрузки НПЗ до данным EIA и снижению уровня запасов бензина.

Новостной фон сегодня насыщен макро статистическими показателями. В 16:00 выйдут данные по международным долларовым резервам ЦБ РФ. Ожидается увеличение резервов, что придаст дополнительный позитив американской валюте относительно российского рубля.

На российском фондовом рынке в лидерах роста MMК (+1,59%) и Русал (+2,03%), в аутсайдерах Fix Price Group (-2,55%) и Норникель (-3,58%).

Акции ММК восстанавливаются после коррекции, вызванной прохождением дивидендной отсечки. На наш взгляд, после публикации финансовой отчетности они вырастут до 88,04 руб.

Котировки Норникеля падают в связи с закрытием реестра для получения дивидендов, доходность которых составила 6,3%. По нашим оценкам, стоимость акций ГМК после выхода финансовой отчетности поднимется до 24500 руб.

На дальнейшую динамику торгов в России и мире повлияют выходящие сегодня статданные. В 16:00 мск ЦБ РФ опубликует отчет о международных долларовых резервах, их увеличение будет способствовать укреплению доллара. В 16:30 мск в США будут обнародованы еженедельные данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (консенсус: снижение на 7 тыс., до 200 тыс.), а также данные о динамике инфляции (PPI), которые могут привести к краткосрочному всплеску волатильности на американском рынке (консенсус: +0,2% г/г).

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3800–3780 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,50–74,40 и 85,60–85,70 соответственно.