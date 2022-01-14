Комментарии

ПСБ: Дефицит автомобилей негативно сказался на их продажах в 2021 году

Продажи новых автомобилей и LCV в декабре снизились на 20%, а по итогам года 2021 года выросли на 4,3%, оказавшись ниже нашего прогноза (рост на 6%). Острая нехватка автомобилей у автодилеров, вызванная сокращением производства вследствие дефицита чипов, оказала негативное влияние на реализацию с июля, однако роста продаж всё же удалось достичь за счет «низкой базы» в первом полугодии 2020 года.

Крупнейшие автопроизводители (LADA, KIA, HYUNDAI) смогли по итогам года показать умеренный рост продаж в пределах 2-3% г/г, несмотря на то, что во втором полугодии автомобили массового сегмента показывали значительное снижение объемов реализации. На фоне отсутствия электронных компонентов локальные автопроизводители были вынуждены вводить простои или сокращать производство.

Автомобили премиального сегмента также смогли показать темпы рост продаж лучше рынка. Так, автомобили Mercedes-Benz выросли на 11%, BMW — на 10%, Audi — на 8%.  В условиях нехватки полупроводников их производители старались исполнить наиболее маржинальные заказы, в результате данные марки не останавливали производство. В то же время иномарки средней ценовой категории (Volkswagen, NISSAN, SKODA), имеющие высокие доли на рынке и объемы производства, пострадали сильнее, показав существенное снижение объемов реализации.  

Значительной экспансии рынка удалось достичь производителям китайских марок, таких как Haval, Chery, Geely, рост продаж которых превышал 100%, чему способствовало развитие дилерской сети, а также увеличение загрузки мощностей производства на заводах.

Мы полагаем, что кризис полупроводников сохранится в первой половине 2022 года, а ситуация с их поставками начнет улучшаться во втором полугодии. В результате, в следующем году мы сдержаны в оценках и ожидаем сокращения темпов роста продаж до 0,7% по итогам года (прогноз АЕБ предполагает рост продаж на 3,3%), при этом негативное влияние на реализацию также окажет высокий уровень цен и ставок по автокредитованию.

ПАО «Промсвязьбанк»

 


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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