Комментарии

ПСБ: Инфляционные риски остаются повышенными

Росстат подтвердил предварительные итоги 2021 года по инфляции – в декабре второй месяц подряд инфляция оставалась на уровне 8,4% г/г. Стабилизация была достигнута за счет сезонного замедления инфляции в непродовольственном сегменте и завершения действия разового фактора – роста цен на туристические услуги. При этом в продовольственном сегменте месячная инфляция выросла, хотя и была ниже уровней декабря 2020 года.

Однако риски дальнейшего роста инфляции остаются повышенными. Базовая инфляция (в расчет которой входят наименее волатильные компоненты) в декабре снова усилилась, а ее отклонение вверх от ИПЦ обновило максимум с января 2017 года. Это указывает на устойчивость инфляционных процессов.

В подтверждение этому, в первую декаду января инфляция выросла, ее оценочный уровень достиг 8,57% г/г. 

Столь сильное усиление инфляции, скорее всего, временное. Рост цен с начала года был отчасти обусловлен повышением тарифов на услуги общественного транспорта и ЖКХ, влияние которого будет ограничено уже в середине месяца.

Тем не менее, постоянные факторы продолжают поддерживать высокое инфляционное давление. В начале января фиксируется усиление роста цен в сегменте продуктов питания (овощи, фрукты, молочка, крупы, сахар и т.д.), а также непрод.товаров (автомобили, бензин, дизель). Так что на конец месяца мы ждем инфляцию в районе 8,5% г/г.  

Сила постоянных факторов инфляции подтверждается сохраняющимися высокими инфляционными ожиданиями населения и бизнеса. Опросы также продолжают указывать на рост издержек производителей на фоне высоких мировых цен на товарных и сырьевых рынках. В декабре ЦБ, впервые за 3 месяца, зафиксировал рост ценовых ожиданий производителей с/х продукции в РФ, что указывает на риск дальнейшего роста цен на продовольствие.

Наш прогноз инфляции на 2022 год предполагает медленную ценовую стабилизацию. Снижение инфляции ниже 8% г/г ждем только во 2 кв., а ниже 7% г/г - только осенью. Прогноз на конец года 5,7% г/г. Риски локального усиление инфляции за счет разовых факторов будут сохраняться. Банк Росси продолжит повышение ключевой ставки. Ждем повышения как минимум до 9% в феврале и не исключаем 9,5% в марте. Большую часть 2022 года ставка будет находиться на уровне 9-9,5%. Возможность для начала постепенного снижения ключевой ставки появится не ранее 4 кв. 2022 года.

ПАО «Промсвязьбанк»


15294481 15141591 15271346 15593507 15255253 15228327 15568714 15924350
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
282 человека заболели коронавирусом в Иркутской области
Пятая волна коронавируса в Иркутской области начнется через две-три недели – Минздрав региона
Скворцова заявил о доминировании «омикрона» среди заболевших COVID-19
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги