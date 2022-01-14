ПСБ: Инфляционные риски остаются повышенными

Росстат подтвердил предварительные итоги 2021 года по инфляции – в декабре второй месяц подряд инфляция оставалась на уровне 8,4% г/г. Стабилизация была достигнута за счет сезонного замедления инфляции в непродовольственном сегменте и завершения действия разового фактора – роста цен на туристические услуги. При этом в продовольственном сегменте месячная инфляция выросла, хотя и была ниже уровней декабря 2020 года.

Однако риски дальнейшего роста инфляции остаются повышенными. Базовая инфляция (в расчет которой входят наименее волатильные компоненты) в декабре снова усилилась, а ее отклонение вверх от ИПЦ обновило максимум с января 2017 года. Это указывает на устойчивость инфляционных процессов.

В подтверждение этому, в первую декаду января инфляция выросла, ее оценочный уровень достиг 8,57% г/г.

Столь сильное усиление инфляции, скорее всего, временное. Рост цен с начала года был отчасти обусловлен повышением тарифов на услуги общественного транспорта и ЖКХ, влияние которого будет ограничено уже в середине месяца.

Тем не менее, постоянные факторы продолжают поддерживать высокое инфляционное давление. В начале января фиксируется усиление роста цен в сегменте продуктов питания (овощи, фрукты, молочка, крупы, сахар и т.д.), а также непрод.товаров (автомобили, бензин, дизель). Так что на конец месяца мы ждем инфляцию в районе 8,5% г/г.

Сила постоянных факторов инфляции подтверждается сохраняющимися высокими инфляционными ожиданиями населения и бизнеса. Опросы также продолжают указывать на рост издержек производителей на фоне высоких мировых цен на товарных и сырьевых рынках. В декабре ЦБ, впервые за 3 месяца, зафиксировал рост ценовых ожиданий производителей с/х продукции в РФ, что указывает на риск дальнейшего роста цен на продовольствие.

Наш прогноз инфляции на 2022 год предполагает медленную ценовую стабилизацию. Снижение инфляции ниже 8% г/г ждем только во 2 кв., а ниже 7% г/г - только осенью. Прогноз на конец года 5,7% г/г. Риски локального усиление инфляции за счет разовых факторов будут сохраняться. Банк Росси продолжит повышение ключевой ставки. Ждем повышения как минимум до 9% в феврале и не исключаем 9,5% в марте. Большую часть 2022 года ставка будет находиться на уровне 9-9,5%. Возможность для начала постепенного снижения ключевой ставки появится не ранее 4 кв. 2022 года.

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