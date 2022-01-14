«Фридом Финанс»: Brent продолжит штурмовать семилетние максимумы

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги на Московской бирже 13 января проходили в красной зоне. К 17:30 мск индекс Мосбиржи упал на 2,11%, до 3 749 пунктов, РТС опустился на 3,16%, до 1561,8, индекс голубых фишек снизился на 2,28%, до 24516.

В лидерах роста сегодня были Ютэйр (+23,73%) и Русолово (ао: +9,64%, ап: +4,56%). В аутсайдерах оказались Норникель (-4,33%), Сургутнефтегаз (-4,19%), НОВАТЭК (-4,12%) и Магнит (-3,27%).

Негативная динамика котировок всех голубых фишек отечественного рынка обусловлена неблагоприятным новостным фоном, касающимся внешнеполитической обстановки. После неудачных переговоров в рамках Совета Россия — НАТО был опубликован проект санкций Сената США, которые могут быть приняты в случае обострения ситуации на границе РФ с Украиной. Москва заявила, что в этом случае будет реагировать на шаги Запада на основе конкретной ситуации. В свою очередь, председатель ОБСЕ, назвал риск начала войны в Европе самым высоким за последние 30 лет.

Бумаги Норникеля теряют в стоимости, хотя цены на никель достигли максимума за десять лет на уровне $22,745 тыс. за тонну на фоне ожидания увеличения объема продаж электромобилей. Этот фактор подстегнет спрос на аккумуляторы, в производстве которых активно используется данный металл

Акции Сургутнефтегаза падают, несмотря на продолжающийся рост мировых цен на нефть.

НОВАТЭК представил предварительные производственные показатели за 2021 год, зафиксировавшие увеличение добычи углеводородов на 2,9% г/г.

Магнит опубликовал данные о продажах в предновогодний период. C 17 по 31 декабря общая выручка компании выросла на 30,2% г/г (+13,2% без учета «Дикси»). Однако негативное влияние новостей геополитики не позволило акциям ретейлера отыграть сильные результаты ростом.

Бумаги Русолова дорожают благодаря повышению цен на олово на 1,33%.

Акции компании Ютэйр растут третью неделю подряд без какого-либо инфоповода, это движение котировок мы считаем спекулятивным, так как оно началось от близких к шестилетним минимумам уровней.

Котировки нефти марки Brent поднялись на 0,24%, до $84,87, на фоне позитивного прогноза от Минэнерго США, предполагающего, что в 2022 году углеводородное сырье будет торговаться в среднем по $75 за баррель. Тем не менее рубль сегодня незначительно снижается к доллару и евро в рамках технической коррекции. Пара USD/RUB укрепилась на 1,17%, до 75,58, пара EUR/RUB выросла на 1,42%, до 86,72.

Данные по инфляции и рынку труда в США, опубликованные сегодня, оказались слабее, чем ожидал рынок. Число первичных заявок на пособие по безработице за предыдущую неделю выросло с 207 тыс. до 230 тыс. при консенсусе 200 тыс. Индекс цен производителей за декабрь (PPI) опустился до 0,2%, хотя ожидалось его снижение на 0,4%.

Индекс Мосбиржи до конца текущей сессии останется в диапазоне 3690–3830 пунктов, РТС будет торговаться в пределах 1515–1615. Brent продолжит штурмовать семилетние максимумы в районе $86,7 за баррель. Ориентиры на закрытие для пар USD/RUB и EUR/RUB: 75–76 и 85,60–87,60 соответственно.